«Барселона» может продать Ракитича за € 10 млн

Контракт хорватского хавбека истекает в 2021 году, однако руководство каталонского клуба не намерено отдавать его бесплатно по истечении срока соглашения. «Барселона» нацелилась на омоложение состава и разгрузку зарплатной ведомости, поэтому хочет выгодно расстаться с игроком.

32-летний полузащитник неоднократно заявлял, что будет не против закончить карьеру в «Севилье». Ракитич выступал в составе этой команды с 2011 по 2014 год. Хорват защищал также цвета «Шальке» и «Базеля».



В минувшем сезоне чемпионата Испании хавбек каталонцев в 31 матче забил один мяч и отдал три результативные передачи.