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16:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» может продать Ракитича за € 10 млн

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может быть продан за € 10 млн в ближайшее время.

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Источник: AP 2020

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Контракт хорватского хавбека истекает в 2021 году, однако руководство каталонского клуба не намерено отдавать его бесплатно по истечении срока соглашения. «Барселона» нацелилась на омоложение состава и разгрузку зарплатной ведомости, поэтому хочет выгодно расстаться с игроком.

Барселона (Барселона)

32-летний полузащитник неоднократно заявлял, что будет не против закончить карьеру в «Севилье». Ракитич выступал в составе этой команды с 2011 по 2014 год. Хорват защищал также цвета «Шальке» и «Базеля».

В минувшем сезоне чемпионата Испании хавбек каталонцев в 31 матче забил один мяч и отдал три результативные передачи.

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