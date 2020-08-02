Александр Меркель отказал «Астане» и решил последовать за Исламханом
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель отказался от перехода в «Астану». Об этом в своем
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель отказался от перехода в «Астану». Об этом в своем
По его информации, столичный клуб сделал игроку выгодное в финансовом плане предложение, но Меркель решил не ехать в Казахстан.
Отмечается, что у футболиста есть ряд предложений, в том числе из Азии. Не исключено, что Меркель окажется в одном чемпионате с Бауыржаном Исламханом, который недавно подписал новый контракт с «Аль-Айном» из ОАЭ.
Последним клубом Меркеля был «Хераклес», за который он. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
Также Меркель выступал за «Милан», за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».
С 2007 по 2011 год футболист играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.