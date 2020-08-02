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17:37 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Меркель отказал «Астане» и решил последовать за Исламханом

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель отказался от перехода в «Астану». Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Айдын Кожахмет.

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По его информации, столичный клуб сделал игроку выгодное в финансовом плане предложение, но Меркель решил не ехать в Казахстан.

Отмечается, что у футболиста есть ряд предложений, в том числе из Азии. Не исключено, что Меркель окажется в одном чемпионате с Бауыржаном Исламханом, который недавно подписал новый контракт с «Аль-Айном» из ОАЭ.

Последним клубом Меркеля был «Хераклес», за который он. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Также Меркель выступал за «Милан», за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».

С 2007 по 2011 год футболист играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.

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