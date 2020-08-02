Александр Меркель отказал «Астане» и решил последовать за Исламханом

По его информации, столичный клуб сделал игроку выгодное в финансовом плане предложение, но Меркель решил не ехать в Казахстан.

Отмечается, что у футболиста есть ряд предложений, в том числе из Азии. Не исключено, что Меркель окажется в одном чемпионате с Бауыржаном Исламханом, который недавно подписал новый контракт с «Аль-Айном» из ОАЭ.

Последним клубом Меркеля был «Хераклес», за который он. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Также Меркель выступал за «Милан», за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».