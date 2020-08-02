Вагнер Лав дебютировал за «Кайрат» и забил гол
Новичок «Кайрата» Вагнер Лав забил гол в дебютном матче за алматинский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новичок «Кайрата» Вагнер Лав забил гол в дебютном матче за алматинский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бразильский нападающий отличился в товарищеском матче с «Атырау», который завершился победой «Кайрата» со счетом 5:2. Также Вагнер сделал асисст.
Добавим, что «Кайрат» провел встречу смешанным составом. Помимо Вагнера из основы голы забили Гафуржан Суюмбаев и Артур Шушеначев.
О переходе 36-летнего Лава «Кайрат» объявил 8 июля. Сам игрок сообщил о своем трансфере в алматинский клуб еще 23 июня. Затем стала известна зарплата Лава в «Кайрате».