Вагнер Лав дебютировал за «Кайрат» и забил гол

Бразильский нападающий отличился в товарищеском матче с «Атырау», который завершился победой «Кайрата» со счетом 5:2. Также Вагнер сделал асисст.

Добавим, что «Кайрат» провел встречу смешанным составом. Помимо Вагнера из основы голы забили Гафуржан Суюмбаев и Артур Шушеначев.