«Торпедо-БелАЗ» одержало волевую победу над БАТЭ в чемпионате Беларуси

Первый из них в Жодино между местным «Торпедо-БелАЗом» и борисовским БАТЭ проходил по замысловатому сценарию. В первом тайме Максим Скавыш и Игорь Стасевич забили два мяча в ворота хозяев, а торпедовцы ответили голом Андрея Хачатуряна. После перерыва «автозаводцы» переломили ход поединка: сначала Габриэл Рамос восстановил паритет, а потом Дмитрий Антилевский принес волевую викторию своей команде — 3:2.