«Торпедо-БелАЗ» одержало волевую победу над БАТЭ в чемпионате Беларуси
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят заключительные матчи 20-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят заключительные матчи 20-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый из них в Жодино между местным «Торпедо-БелАЗом» и борисовским БАТЭ проходил по замысловатому сценарию. В первом тайме Максим Скавыш и Игорь Стасевич забили два мяча в ворота хозяев, а торпедовцы ответили голом Андрея Хачатуряна. После перерыва «автозаводцы» переломили ход поединка: сначала Габриэл Рамос восстановил паритет, а потом Дмитрий Антилевский принес волевую викторию своей команде — 3:2.
Результаты остальных матчей: «Славия» (Мозырь) — «Ислочь» (Минский район) — 2:4, «Смолевичи» — «Белшина» (Бобруйск) — 0:3, «Динамо» (Брест) — «Витебск» — 1:0, «Слуцк» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:2, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Минск) — 1:0.
Турнирное положение: «Шахтер» — 40 очков (20 матчей), БАТЭ — 37 (20), «Неман» — 37 (19), «Торпедо-БелАЗ» — 33 (20), «Динамо» (Минск) — 30 (20), «Энергетик-БГУ» — 29 (19), «Витебск» — 29 (20), «Динамо» (Брест) — 29 (18), «Ислочь» — 29 (20), «Рух» — 26 (19), «Славия» — 23 (19), «Слуцк» — 21 (19), «Городея» — 19 (19), «Минск» — 18 (17), «Смолевичи» — 14 (19), «Белшина» — 13 (20).
Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.