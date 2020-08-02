«Тобол» задумал вернуть форварда сборной Казахстана

28-летний футболист в ближайшее время расстанется с карагандинским «Шахтером», который пригласил на его место своего воспитанника Айдоса Таттыбаева.

«Тобол» заинтересован в возвращении Турысбека, который выступал за костанайцев в сезонах-2018 и 2019. Также у игрока есть предложения от «Тараза» и «Каспия».

28-летний Турысбек перешел в «Шахтер» в зимнее окно и в трех матчах КПЛ забил один гол — в ворота «Кайрата» (1:0), за который за который он выступал с 2016 по 2017 год. Также в карьере уроженца Алматы были «Жетысу», сербские «Раднички» из Ниша, семейский «Спартак», «Сункар». За сборную Казахстана Турысбек провел 14 матчей и забил три гола.