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19:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» задумал вернуть форварда сборной Казахстана

Форвард сборной Казахстана Бауыржан Турысбек может вернуться в костанайский «Тобол», сообщает Meta-ratings.kz.

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28-летний футболист в ближайшее время расстанется с карагандинским «Шахтером», который пригласил на его место своего воспитанника Айдоса Таттыбаева.

«Тобол» заинтересован в возвращении Турысбека, который выступал за костанайцев в сезонах-2018 и 2019. Также у игрока есть предложения от «Тараза» и «Каспия».

28-летний Турысбек перешел в «Шахтер» в зимнее окно и в трех матчах КПЛ забил один гол — в ворота «Кайрата» (1:0), за который за который он выступал с 2016 по 2017 год. Также в карьере уроженца Алматы были «Жетысу», сербские «Раднички» из Ниша, семейский «Спартак», «Сункар». За сборную Казахстана Турысбек провел 14 матчей и забил три гола.

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