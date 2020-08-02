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22:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семин прокомментировал слова Суркиса, назвавшего его «хлюпиком»

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бывший тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Семин прокомментировал Sport24 слова президента украинского клуба, который назвал его «хлюпиком».

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Суркис заявил, что переезд наставника в Москву был вызван заботой о принадлежащих ему акциях «железнодорожников».

«Я очень уважаю Суркиса. Переходя из “Динамо” в “Локомотив”, я просто ехал домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что все решит. Не вижу никаких оскорблений в свой адрес», — приводит издание слова бывшего тренера.

Динамо (Киев)

Юрий Семин был главным тренером киевского «Динамо» в 2007—2009 и 2010−2012 годах. За все это время ему удалось один раз завоевать золотые медали чемпионата Украины. В еврокубках наивысшим достижением киевлян под его руководством стал выход в полуфинал Кубка УЕФА.

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