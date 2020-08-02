Семин прокомментировал слова Суркиса, назвавшего его «хлюпиком»

Ранее Суркис заявил, что переезд наставника в Москву был вызван заботой о принадлежащих ему акциях «железнодорожников».
«Я очень уважаю Суркиса. Переходя из “Динамо” в “Локомотив”, я просто ехал домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что все решит. Не вижу никаких оскорблений в свой адрес», — приводит издание слова бывшего тренера.
Юрий Семин был главным тренером киевского «Динамо» в 2007—2009 и 2010−2012 годах. За все это время ему удалось один раз завоевать золотые медали чемпионата Украины. В еврокубках наивысшим достижением киевлян под его руководством стал выход в полуфинал Кубка УЕФА.