Семин прокомментировал слова Суркиса, назвавшего его «хлюпиком»

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Суркис заявил, что переезд наставника в Москву был вызван заботой о принадлежащих ему акциях «железнодорожников».

«Я очень уважаю Суркиса. Переходя из “Динамо” в “Локомотив”, я просто ехал домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что все решит. Не вижу никаких оскорблений в свой адрес», — приводит издание слова бывшего тренера.

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