«Городея» и «Энергетик-БГУ» сыграли вничью в чемпионате Беларуси
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» и минского «Энергетика-БГУ» сыграли вничью — 1:1, в последнем матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» и минского «Энергетика-БГУ» сыграли вничью — 1:1, в последнем матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой половине встречи в Городее зрители не увидели забитых мячей. После перерыва, на 63-й минуте игры Ян Сенкевич вывел хозяев вперед, а через пять минут Василий Совпель сравнял результат.
Результаты остальных матчей прошедшего тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — БАТЭ (Борисов) — 3:2, «Славия» (Мозырь) — «Ислочь» (Минский район) — 2:4, «Смолевичи» — «Белшина» (Бобруйск) — 0:3, «Динамо» (Брест) — «Витебск» — 1:0, «Слуцк» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:2, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Минск) — 1:0, «Минск» — «Рух» (Брест) — 0:1.
Турнирное положение: «Шахтер» — 40 очков (20 матчей), БАТЭ — 37 (20), «Неман» — 37 (19), «Торпедо-БелАЗ» — 33 (20), «Динамо» (Минск) — 30 (20), «Энергетик-БГУ» — 30 (20), «Витебск» — 29 (20), «Динамо» (Брест) — 29 (18), «Ислочь» — 29 (20), «Рух» — 29 (20), «Славия» — 23 (19), «Слуцк» — 21 (19), «Городея» — 20 (20), «Минск» — 18 (18), «Смолевичи» — 14 (19), «Белшина» — 13 (20).
Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.
В следующем туре встречаются:
6 августа. «Белшина» — «Слуцк», «Шахтер» — «Динамо» (Брест);.
7 августа. «Витебск» — «Ислочь», «Динамо» (Минск) — «Смолевичи»;.
8 августа. «Минск» — «Славия», «Энергетик-БГУ» — «Неман», «Рух» — «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ — «Городея».