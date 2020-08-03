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08:27 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана стал чемпионом Бельгии

Футбольный клуб «Беерсхот», за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, стал чемпионом первого дивизиона Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

«Беерсхот» завоевал титул, победив «Левен» в ответном матче со счетом 4:1. Вороговский вышел на поле на 63-й минуте.

В первой игре «Беерсхот» победил со счетом 1:0.

Добавим, что в двухматчевом противостоянии «Беерсхота» и «Левена» должен был определиться клуб, который выйдет в высший дивизион Бельгии. Но в связи с расширением чемпионата оба клуба пошли на повышение в классе.

23-летний Вороговский перешел в «Беерсхот» летом 2019 года из «Кайрата». В прошедшем сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт с клубом еще на один сезон.

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