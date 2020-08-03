Футболист сборной Казахстана стал чемпионом Бельгии

Добавим, что в двухматчевом противостоянии «Беерсхота» и «Левена» должен был определиться клуб, который выйдет в высший дивизион Бельгии. Но в связи с расширением чемпионата оба клуба пошли на повышение в классе.



23-летний Вороговский перешел в «Беерсхот» летом 2019 года из «Кайрата». В прошедшем сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт с клубом еще на один сезон.