Футболист сборной Казахстана стал чемпионом Бельгии
Футбольный клуб «Беерсхот», за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, стал чемпионом первого дивизиона Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Беерсхот», за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, стал чемпионом первого дивизиона Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Беерсхот» завоевал титул, победив «Левен» в ответном матче со счетом 4:1. Вороговский вышел на поле на 63-й минуте.
В первой игре «Беерсхот» победил со счетом 1:0.
Добавим, что в двухматчевом противостоянии «Беерсхота» и «Левена» должен был определиться клуб, который выйдет в высший дивизион Бельгии. Но в связи с расширением чемпионата оба клуба пошли на повышение в классе.
23-летний Вороговский перешел в «Беерсхот» летом 2019 года из «Кайрата». В прошедшем сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт с клубом еще на один сезон.