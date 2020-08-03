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09:23 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер «Ордабасы» дисквалифицирован, а «Шахтер» оштрафован

Полузащитник шымкентского «Ордабасы» Абдуллай Диакате дисквалифицирован на два матча. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола.

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Сенегальский футболист был наказан за «неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес соперника» в матче третьего тура чемпионата Казахстана с карагандинским «Шахтером». Дисквалификация ступает в силу со 2 июля 2020 года.

Казахстанская Премьер-Лига

Также решением КДК «За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками, футбольный клуб “Шахтер” оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге».

Напомним, матч между командами состоялся 1 июля в Шымкенте и завершился минимальной победой «Шахтера» — 1:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

В той игре Диакате был удален на 75-й минуте.

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