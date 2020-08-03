Лидер «Ордабасы» дисквалифицирован, а «Шахтер» оштрафован
Полузащитник шымкентского «Ордабасы» Абдуллай Диакате дисквалифицирован на два матча. Такое решение принял
Полузащитник шымкентского «Ордабасы» Абдуллай Диакате дисквалифицирован на два матча. Такое решение принял
Сенегальский футболист был наказан за «неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес соперника» в матче третьего тура чемпионата Казахстана с карагандинским «Шахтером». Дисквалификация ступает в силу со 2 июля 2020 года.
Также решением КДК «За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками, футбольный клуб “Шахтер” оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге».
Напомним, матч между командами состоялся 1 июля в Шымкенте и завершился минимальной победой «Шахтера» — 1:0.
В той игре Диакате был удален на 75-й минуте.