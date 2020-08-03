Лидер «Ордабасы» дисквалифицирован, а «Шахтер» оштрафован

Сенегальский футболист был наказан за «неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес соперника» в матче третьего тура чемпионата Казахстана с карагандинским «Шахтером». Дисквалификация ступает в силу со 2 июля 2020 года.

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Также решением КДК «За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками, футбольный клуб “Шахтер” оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге».

Напомним, матч между командами состоялся 1 июля в Шымкенте и завершился минимальной победой «Шахтера» — 1:0.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/s4TxcGjUV3U" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.