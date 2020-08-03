Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.08
Дженоа
Верона
30
Футбол. Зарубежный
2.08
Лечче
Парма
34
Футбол. Зарубежный
2.08
Болонья
Торино
11
Футбол. Зарубежный
2.08
Сассуоло
Удинезе
01
Футбол. Первый дивизион
2.08
Крылья Советов
Балтика
00
Футбол. Зарубежный
2.08
СПАЛ
Фиорентина
13
Все события
Фоторепортажи
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
10:34 (мск), источник: Vesti.kz

Боранбаев выдвинул условия Куату для возвращения в «Кайрат»

Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев рассказал, насколько вероятно возвращение в клуб полузащитника Исламбека Куата. Один из бывших лидеров алматинской команды стал свободным агентом после ухода из «Оренбурга».

Наверх

«Если он не найдет себе другие варианты в России, то мы его пригласим к нам на сбор. Посмотрим, подходит ли он нам сейчас по разным моментам. И если он нам не подойдет, то Куат сможет искать варианты трудоустройства в других казахстанских клубах», — цитирует Боранбаева Youtube-канал Sports True.

Кайрат (Алма-Ата)

Напомним, что Куат покинул «Кайрат» в конце 2019 года, после чего он стал игроком «Оренбурга», за который провел три матча в РПЛ-2019/20. По итогам прошедшего сезона его команда вылетела в ФНЛ, а хавбек расторг контракт с клубом по взаимному согласию сторон.

Сейчас Куат находится в поиске нового клуба в РПЛ, по информации от различных источников к нему проявляют интерес «Ротор» и «Ахмат».

За «Кайрат» Куат выступал на протяжении шести сезонов. Свою позицию относительно потенциального возвращения игрока в Алматы также высказал главный тренер черно-желтых Алексей Шпилевский.

Читайте также
Футболист сборной Казахстана из "Кайрата" заинтересовал российский топ-клуб
В НХЛ чемпион пропустил решающий гол за 0,1 секунды до сирены
Звезды «Торонто» забыли про Михеева и не забили «Коламбусу»
Конте близок к расставанию с «Интером»
Болельщики: Кокорин вряд ли станет легендой «Спартака»
Квят раскрыл причины аварии во время гонки «Формулы-1»
«Шинник» на последних минутах вырвал победу у «Торпедо» в ФНЛ
Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Бостон» в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь