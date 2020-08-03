Боранбаев выдвинул условия Куату для возвращения в «Кайрат»

«Если он не найдет себе другие варианты в России, то мы его пригласим к нам на сбор. Посмотрим, подходит ли он нам сейчас по разным моментам. И если он нам не подойдет, то Куат сможет искать варианты трудоустройства в других казахстанских клубах», — цитирует Боранбаева Youtube-канал Sports True .

Напомним, что Куат покинул «Кайрат» в конце 2019 года, после чего он стал игроком «Оренбурга», за который провел три матча в РПЛ-2019/20. По итогам прошедшего сезона его команда вылетела в ФНЛ, а хавбек расторг контракт с клубом по взаимному согласию сторон.



Сейчас Куат находится в поиске нового клуба в РПЛ, по информации от различных источников к нему проявляют интерес «Ротор» и «Ахмат».



За «Кайрат» Куат выступал на протяжении шести сезонов. Свою позицию относительно потенциального возвращения игрока в Алматы также высказал главный тренер черно-желтых Алексей Шпилевский.