Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2.08
Крылья Советов
Балтика
00
Футбол. Зарубежный
2.08
СПАЛ
Фиорентина
13
Футбол. Зарубежный
2.08
Сассуоло
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
2.08
Болонья
Торино
11
Футбол. Зарубежный
2.08
Лечче
Парма
34
Футбол. Зарубежный
2.08
Дженоа
Верона
30
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
13:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Фото невесты Роналду с отдыха взволновало фанатов

Фото невесты нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджины Родригес с отдыха взволновало пользователей сети. Публикация доступна в Instagram-аккаунте девушки.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Родригес выложила два снимка, на которых она позирует в купальнике. Поклонники посчитали девушку привлекательной и оставили много комментариев, такие как: «Прекрасна!», «Амазонка», «Настоящая королева!», «Вот это вид!».

Во время загрузки произошла ошибка.
Ювентус (Турин)

23 июля Родригес выложила в Instagram фото в прозрачном белье и вызвала споры среди подписчиков. Некоторые оценили внешность девушки, назвав ее самой красивой моделью в мире. Другие, наоборот, посчитали снимок слишком вызывающим.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пара встречается с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
В НХЛ чемпион пропустил решающий гол за 0,1 секунды до сирены
Тренер «Спартака» пока не намерен возвращаться в Германию
МЮ хочет разбить выплаты за игрока «Боруссии» (Д) на три года
Болельщики: Кокорин вряд ли станет легендой «Спартака»
Российский футбол посчитали посмешищем
Назван бюджет ФК «Спартак» на сезон-2020/21
Футболист сборной Казахстана заинтересовал «Локомотив»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь