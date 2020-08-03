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13:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Многие в нас не верили, но мы сделали это». Футболист сборной Казахстана — о первом трофее в Европе

Футболист сборной Казахстана Ян Вороговский поделился впечатлениями от завоевания первого трофея в составе бельгийского «Беерсхота», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Беерсхот» стал чемпионом первого дивизиона Бельгии, победив «Левен» в ответном матче со счетом 4:1. В первой игре команда Вороговского также была сильнее — 1:0.

«Это был трудный сезон, и многие не верили в нас. У нас была мечта и мы никогда не прекращали верить. Наконец-то мы сделали это. Спасибо всем, кто верил в нас. “Беерсхот” — большая семья, и я горжусь тем, что являюсь ее частью. Мы продолжим бороться за наши новые мечты вместе в высшем дивизионе», — написал Вороговский на своей странице в Instagram.

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В двухматчевом противостоянии «Беерсхота» и «Левена» должен был определиться клуб, который выйдет в высший дивизион Бельгии. Но в связи с расширением чемпионата оба клуба пошли на повышение в классе.

23-летний Вороговский перешел в «Беерсхот» летом 2019 года из «Кайрата». В прошедшем сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт с клубом еще на один сезон.

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