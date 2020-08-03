«Многие в нас не верили, но мы сделали это». Футболист сборной Казахстана — о первом трофее в Европе

«Это был трудный сезон, и многие не верили в нас. У нас была мечта и мы никогда не прекращали верить. Наконец-то мы сделали это. Спасибо всем, кто верил в нас. “Беерсхот” — большая семья, и я горжусь тем, что являюсь ее частью. Мы продолжим бороться за наши новые мечты вместе в высшем дивизионе», — написал Вороговский на своей странице в Instagram.