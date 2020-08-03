СМИ: В Англии будут удалять футболистов за преднамеренный кашель в сторону соперника

Согласно одному из пунктов, явный «акт кашля» в сторону соперника или официального лица матча должен караться удалением с поля. При этом судьи не будут нести ответственность за соблюдение социальной дистанции между игроками во время празднования голов и не будут наказывать футболистов за плевки на поле. Отмечается, что руководство английского футбола ставит преднамеренный кашель по степени грубости на один уровень с ударом кулаком.