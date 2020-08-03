В Алматы полицейские прервали массовый просмотр футбольного матча
Полицейские Алматы прервали массовой просмотр футбольного матча в одном из
Полицейские Алматы прервали массовой просмотр футбольного матча в одном из
В заведение стражи порядка нагрянули ближе к полуночи. Отмечается, что жизнь там беззаботно кипела, в то время как в стране
«И это несмотря на ограничительные меры, связанные с ужесточением карантина. Верх безответственности со стороны руководства указанного заведения, которое создало условия для сбора на одной площадке большого количества людей. К слову, на двух полях в
Правонарушителей, включая персонал заведения, доставили в Управление полиции Турксибского района, где на каждого из них собраны административные материалы.