В Алматы полицейские прервали массовый просмотр футбольного матча

В заведение стражи порядка нагрянули ближе к полуночи. Отмечается, что жизнь там беззаботно кипела, в то время как в стране из-за карантина, направленного на борьбу с коронавирусом, запрещены массовые скопления людей.

«И это несмотря на ограничительные меры, связанные с ужесточением карантина. Верх безответственности со стороны руководства указанного заведения, которое создало условия для сбора на одной площадке большого количества людей. К слову, на двух полях в мини-футбол играли 20 человек. Еще около 50 человек находились на летней площадке и следили за трансляцией футбольного матча. Причем, замечу, что все посетители были без масок, о соблюдении социальной дистанции, понятно, говорить не приходится», — рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.