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15:14 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчик «Баварии» и мечта белорусских топов. Почему экс-игрок «Урала» может заинтересовать клубы КПЛ

Центральный защитник сборной Беларуси Денис Поляков, получивший в марте статус свободного агента, пока остается без клуба. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, почему казахстанские команды, как правило испытывающие дефицит в качественных игроках на данную позицию, могли бы обратить внимание на этого футболиста.

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Главным образом, привлекает статус 29-летнего игрока, который в премьер-лиге как гражданин страны-члена ЕАЭС (Евразийский экономический союз) не считался бы легионером.

Кроме того, Поляков был стабильным игроком сборной, что тоже излишне комментировать. Правда, футболист сыграл в последний раз за национальную команду в ноябре 2019 года. После у белорусов было два товарищеских матча, в которых тогда еще игрок «Урала» участия не принимал. Также у сборной большие планы на плей-офф первой Лиги наций, по итогам которой она может выйти на Евро-2020. Решающая стадия отбора была перенесена на осень из-за пандемии коронавируса.

Отсутствие игровой практики у Полякова, конечно, может стать препятствием для казахстанских клубов. Однако это не умаляет наличие класса у белоруса и определенного игрового уровня. В последнее время футболист тренировался с клубом высшей лиги чемпионата Беларуси «Ислочь».

Кайрат (Алма-Ата)

Но, с другой стороны, интерес, который проявляют к нему ведущие клубы его страны, говорит о том, что Полякова достаточно высоко котируют и верят в него.
Также в пользу варианта с этим игроком говорит тот фактор, насколько легко футболисты из его страны зачастую интегрируются в казахстанскую премьер-лигу. Примеры последних сборников Ивана Маевского из «Астаны» и Никиты Наумова из «Жетысу» налицо.

Ранее на одном из белорусских телеканалов сообщалось о том, что Поляков может продолжить карьеру в Казахстане. Как утверждал источник, в услугах игрока был заинтересован алматинский «Кайрат».

На родине Полякова в своих рядах хотели видеть брестское «Динамо» и солигорский «Шахтер». Причем, по неподтвержденной информации, «горняки», которым он отказал, не оставляют попыток подписать игрока. Помимо этого сообщалось, что белорус не захотел переходить в минское «Динамо».

Также ходили слухи и об интересе БАТЭ к своему бывшему футболисту, с которым Поляков семь раз становился чемпионом Беларуси. Однако председатель правления борисовского клуба Андрей Капский опроверг данную информацию.

Несмотря на то, что футболист ушел из «Урала» в период, когда в Европе проходил только чемпионат Беларуси, Поляков так и не нашел себе команду на родине.

Отметим, что, по данным Transfermarkt, после ухода из «Урала» футболист подешевел с 1,2 миллиона евро до 800 тысяч.

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В завершившемся сезоне РПЛ Поляков сыграл за клуб из Екатеринбурга 17 матчей.

В 2018 году игрок в составе АПОЭЛа выиграл чемпионат Кипра. На счету защитника 42 матча за сборную Беларуси и один забитый мяч.

На родине Поляков играл за солигорский «Шахтер» (до 2012) и БАТЭ (2012−18, 2018−19), с которым выступал в Лиге чемпионов. Он принимал участие в победных для борисовчан матчах против «Баварии», «Лилля», «Атлетика» и «Ромы». В игре с испанским клубом на его счету единственный в турнире гол.

А вот после противостояний с казахстанскими клубами в еврокубках в составе БАТЭ у него остались не столь приятные воспоминания. В 2013 году его команда оказалась выбита из квалификации Лиги чемпионов карагандинским «Шахтером», а в 2016 по сумме двух матчей потерпела поражение от «Астаны» в раунде плей-офф Лиги Европы.

Напомним, летнее трансферное окно в Казахстане было открыто 20 июля. Трансферный период завершится 9 августа.

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