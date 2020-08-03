«Ливерпуль» и Клоппа не остановил даже карантин. Итоги сезона в Англии
Все самое важное и интересное, чем запомнится этот длинный год.
Все самое важное и интересное, чем запомнится этот длинный год.
30 лет ждали болельщики красных, чтобы снова назвать себя чемпионами Англии.
Все это время они терпели унижения, их слабо утешали даже победы в Лиге чемпионов, ведь на Британских островах традиционно триумф в Европе котируется не так, как в
Юргена Клоппа не сразу приняли в Англии. В первое время его постоянно сравнивали с Бренданом Роджерсом, считали, что он ослепляющей улыбкой просто маскирует отсутствие результата. Но сейчас все эти разговоры нелепы. На четвертый год работы немец сделал «Ливерпуль» сильнейшим в Европе, а на пятый подарил болельщикам первую победу в
Вопрос только в том, кто будет с ним бороться.
Однозначно неудовлетворительный год для «Манчестер Сити». Все началось с тяжелой травмы одного из лучших защитников прошлого сезона Ляпорта. У Пепа Гвардьолы не было внятных альтернатив баску, поэтому весь центр обороны накренился и рухнул. Постепенно «Сити» стал отдаляться от «Ливерпуля», и еще зимой главный тренер «Сити» публично признал поражение в чемпионской гонке и поздравил красных с победой.
В феврале «горожане» получили тяжелый удар от УЕФА — Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона за нарушение финансового
«МЮ» — третий. И это крупный успех. Уле Гуннар Сульшер провалил с командой финиш прошлого сезона и с трудом вкатился в новый. После 9-го тура «Юнайтед» шел на 14-м месте, всего в двух очках от зоны вылета. Фанаты уже успели разочароваться, затихли песни во славу Сульшера, а его связи с сэром Алексом Фергюсоном, казалось, обернулись фикцией.
Но зимой «МЮ» спасла одна покупка. Бруну Фернандеш из «Спортинга» не просто заменил вечно хворающего Погба, а вывел полузащиту команды на новый уровень. Внезапно раскрылся Марсьяль на позиции центрфорварда и, как и Рэшфорд, забил за чемпионат 17 голов. Все это происходило на фоне ошибок де Хеа, в котором уже разочаровались все. В итоге «МЮ» финишировал третьим, так что спустя год знаменитая команда вернется в Лигу чемпионов.
Прошлым летом мало кто мог поставить на то, что синие займут место в четверке. Ушел Азар, ушел Сарри, тренерский пост занял легендарный, но малоопытный Лэмпард. А самое главное — «Челси» запрещено было регистрировать новичков
Но «Челси» в августе едва не выиграл Суперкубок УЕФА, уступив «Ливерпулю» лишь в серии пенальти, а в чемпионате быстро оправился и закрепился на четвертом месте. Оказалось, что у «Челси» талантливая молодежь (Эбрахам, Маунт,
При этом тренер и молодежь набрались опыта, окрепли, так что будущее «Челси» выглядит ясным.
Чемпионы Англии 2016 года вновь удивили. Состав команды значительно поменялся, игровая философия тоже, но остался Варди.
Правда, «Лестер» не смог удержаться в зоне Лиги чемпионов, смазал отрезок после самоизоляции и в последнем туре рухнул на пятое место. Впрочем, для «Лестера» это тоже хорошо: Лига Европы в город еще не заглядывала.
«Шпоры» пережили классический похмельный сезон. Его обычно переживают те команды, которые вопреки прогнозам добрались до невероятных вершин. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» сыграл в финале Лиги чемпионов. В целом, сохранил состав и главного тренера, неплохо усилился летом (до этого покупок не было полтора года), но к 12 туру очутился на 14-м месте в
Творца успеха «шпор» Маурисио Покеттино уволили, на его место неожиданно пришел Жозе Моуринью, и этому в большей степени радовались журналисты и болельщики других клубов, а не «Тоттенхэма». Да, португалец показал
Первая попытка заменить Арсена Венгера провалилась. Унаи Эмери провел нормальный дебютный сезон, но на второй год «Арсенал» посыпался и раскрошился. Баска справедливо выставили из клуба, Фредди Юнгберг не справился с ролью надежды, поэтому лондонцы выудили из «Манчестер Сити» Микеля Артету.
От него мало кто ожидал больших побед уже в первый год, но испанец всех удивил. Да, «Арсенал» закончил чемпионат на восьмом месте, но в отличном настроении завершил сезон — победил «Манчестер Сити» в полуфинале и «Челси» в финале Кубка Англии. Артета стал первым спортсменом, выигравшим этот турнир для «Арсенала» как в статусе капитана, так и в статусе главного тренера.
Лондонцам нужно полное переосмысление игры, а не временный пластырь. Важно, что это понимает и сам Артета, и Венгер, с которым тренер постоянно консультируется.
Называть героем сезона Клоппа, Мане и даже Варди — попсово. Большего внимания заслуживает прорыв нападающего «Саутгемптона». Ингс забил всего на один гол меньше лучшего бомбардира
В этой номинации выбор однозначен. Испанский тренер за полгода дискредитировал себя. Его откровенно высмеивали все — и соперники, и свои фанаты, и даже игроки. В разгар кризиса Ляказетт
Весь «Шеффилд Юнайтед» — безусловное открытие сезона. Крис Уайлдер превратил
В начале года у болельщиков «Ньюкасла» появилась надежда: ненавистный владелец клуба Майк Эшли получил выгодное предложение от одного из богатейших людей планеты — наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда. Он собирался вместе с бывшей девушкой принца Эндрю, Амандой Стейвли, приобрести «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов. Эшли был бы счастлив, ведь клуб давно стал для него обузой, а болельщики устали от скупости владельца. «Ньюкасл» мог стать новым искусственным
Этот сезон вобрал в себя много событий, но все равно на нем будет вечное клеймо коронавируса.
1 — Микель Артета стал первым спортсменом, выигравшим Кубок Англии с «Арсеналом» как в качестве капитана, так и в качестве главного тренера.
7 — «Ливерпуль» гарантировал себе победу в чемпионате Англии за семь туров до финиша турнира. Раньше красных никто не обеспечивал титул в
20 — Кевин Де Брейне сделал 20 голевых передач за чемпионат и повторил ассистентский рекорд Тьерри Анри в сезоне-2002/03.
27,05 — Средний возраст футболистов в чемпионате-2019/20 самый низкий за последние десять лет. Самой молодой командой оказался «Манчестер Юнайтед» (25,28).
55 — Это был первый полноценный сезон в Англии с ВАР. Видеоассистенты отменили 55 ошибочно засчитанных голов.
Мы играли не очень хорошо, это точно.
Из-заэтого мы показывали плохие результаты, улучшений не было, фанаты сфокусировались на мне, а затем вышвырнули меня из клуба. Но хорошие моменты тоже были.
Мы находимся в тяжелейшей ситуации. Если бы я мог, то переместился бы в 1 июля.
Это высшая вещь, о которой я мог мечтать. Это невероятно. Это гораздо больше, чем я
когда-либомог себе вообразить.
Нам нужно смотреть вперед, быть скромными и признаться себе, что мы не можем побеждать всегда. Из этого мы должны извлечь уроки и понять, как избежать подобной ситуации в будущем.
Мне даже нечего сказать. Просто посмотрите, что мы можем сделать, если сплотимся. Это и есть Англия-2020.
Бомбардир: Варди (Лестер) — 23.
«Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» напрямую попадут в групповой турнир Лиги чемпионов. Теоретически к ним может присоединиться «Вулверхэмптон», если выиграет Лигу Европы.
Квота Англии в Лиге Европы — три клуба. Обладатель Кубка Англии «Арсенал» начнет путь в этом турнире с группового этапа. С этой же стадии в Лиге Европы стартует «Лестер». «Тоттенхэму» предстоит пройти отборочный турнир.
Гоша Чернов