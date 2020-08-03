«Ливерпуль» и Клоппа не остановил даже карантин. Итоги сезона в Англии

Источник: AP 2020

«Ливерпуль»

Источник: AP

30 лет ждали болельщики красных, чтобы снова назвать себя чемпионами Англии.

Английская Премьер-Лига Все о турнире

Все это время они терпели унижения, их слабо утешали даже победы в Лиге чемпионов, ведь на Британских островах традиционно триумф в Европе котируется не так, как в премьер-лиге. Из-за коронавируса подождать пришлось еще дольше, отпраздновать с болельщиками команда не смогла, но это не имеет значения.

Ливерпуль (Ливерпуль) Все о команде

Юргена Клоппа не сразу приняли в Англии. В первое время его постоянно сравнивали с Бренданом Роджерсом, считали, что он ослепляющей улыбкой просто маскирует отсутствие результата. Но сейчас все эти разговоры нелепы. На четвертый год работы немец сделал «Ливерпуль» сильнейшим в Европе, а на пятый подарил болельщикам первую победу в премьер-лиге, пусть и пожертвовав ради нее остальными турнирами.

99 очков, колоссальный отрыв от второго места и твердое ощущение, что «Ливерпуль» — это надолго.

Вопрос только в том, кто будет с ним бороться.

«Манчестер Сити»

Источник: AP

Однозначно неудовлетворительный год для «Манчестер Сити». Все началось с тяжелой травмы одного из лучших защитников прошлого сезона Ляпорта. У Пепа Гвардьолы не было внятных альтернатив баску, поэтому весь центр обороны накренился и рухнул. Постепенно «Сити» стал отдаляться от «Ливерпуля», и еще зимой главный тренер «Сити» публично признал поражение в чемпионской гонке и поздравил красных с победой.

Манчестер Сити (Манчестер) Все о команде

В феврале «горожане» получили тяжелый удар от УЕФА — Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона за нарушение финансового фейр-плей. Правда, благодаря усилиям лучших адвокатов, «Манчестер Сити» выиграл апелляцию, но осадок все равно остался. Сейчас важнее всего, чтобы никуда не ушел Гвардьола. Вероятность, конечно, невысока, но лучше быть настороже.

«Манчестер Юнайтед»

Источник: AP

«МЮ» — третий. И это крупный успех. Уле Гуннар Сульшер провалил с командой финиш прошлого сезона и с трудом вкатился в новый. После 9-го тура «Юнайтед» шел на 14-м месте, всего в двух очках от зоны вылета. Фанаты уже успели разочароваться, затихли песни во славу Сульшера, а его связи с сэром Алексом Фергюсоном, казалось, обернулись фикцией.

Манчестер Юнайтед (Манчестер) Все о команде

Но зимой «МЮ» спасла одна покупка. Бруну Фернандеш из «Спортинга» не просто заменил вечно хворающего Погба, а вывел полузащиту команды на новый уровень. Внезапно раскрылся Марсьяль на позиции центрфорварда и, как и Рэшфорд, забил за чемпионат 17 голов. Все это происходило на фоне ошибок де Хеа, в котором уже разочаровались все. В итоге «МЮ» финишировал третьим, так что спустя год знаменитая команда вернется в Лигу чемпионов.

«Челси»

Источник: AFP

Прошлым летом мало кто мог поставить на то, что синие займут место в четверке. Ушел Азар, ушел Сарри, тренерский пост занял легендарный, но малоопытный Лэмпард. А самое главное — «Челси» запрещено было регистрировать новичков из-за запрета со стороны УЕФА. В первом же туре команду раздавил «Манчестер Юнайтед» — 0:4. Ничего хорошего сезон не обещал.

Челси (Лондон) Все о команде

Но «Челси» в августе едва не выиграл Суперкубок УЕФА, уступив «Ливерпулю» лишь в серии пенальти, а в чемпионате быстро оправился и закрепился на четвертом месте. Оказалось, что у «Челси» талантливая молодежь (Эбрахам, Маунт, Хадсон-Одои, Джеймс, Томори), а проблемы создает только самый дорогой вратарь в истории футбола — Кепа показал худший процент отраженных ударов (53,5) по итогам чемпионата.

«Челси» сохранил место в Лиге чемпионов, пережил санкции УЕФА и теперь готов сделать качественный скачок — уже куплены Зиех и Вернер, на подходе Хаверц и Облак.

При этом тренер и молодежь набрались опыта, окрепли, так что будущее «Челси» выглядит ясным.

«Лестер»

Источник: Reuters

Чемпионы Англии 2016 года вновь удивили. Состав команды значительно поменялся, игровая философия тоже, но остался Варди. Форвард-золушка английского футбола к огромному числу индивидуальных наград прибавил важнейшую — единолично стал лучшим бомбардиром премьер-лиги с 23 голами. «В жизни никогда бы не подумал, что выиграю золотую медаль премьер-лиги, не говоря уже о “Золотой бутсе”… Просто вау!» — написал в Twitter 33-летний англичанин по окончании сезона. Он стал самым возрастным лучшим снайпером чемпионата за 72 года.

Правда, «Лестер» не смог удержаться в зоне Лиги чемпионов, смазал отрезок после самоизоляции и в последнем туре рухнул на пятое место. Впрочем, для «Лестера» это тоже хорошо: Лига Европы в город еще не заглядывала.

«Тоттенхэм»

Источник: AP

«Шпоры» пережили классический похмельный сезон. Его обычно переживают те команды, которые вопреки прогнозам добрались до невероятных вершин. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» сыграл в финале Лиги чемпионов. В целом, сохранил состав и главного тренера, неплохо усилился летом (до этого покупок не было полтора года), но к 12 туру очутился на 14-м месте в премьер-лиге, а в Лиге чемпионов был избит «Баварией» дома (2:7).

Творца успеха «шпор» Маурисио Покеттино уволили, на его место неожиданно пришел Жозе Моуринью, и этому в большей степени радовались журналисты и болельщики других клубов, а не «Тоттенхэма». Да, португалец показал кое-какой результат, но играть «шпоры» стали хуже — атакующий футбол сменился на оборонительный. И если во второй половине сезона футболисты играли по инерции, то в перспективе все может быть хуже. Карьера Моуринью доказывает, что уже на второй-третий год игрокам надоедает тактика и характер Жозе.

«Арсенал»

Источник: Reuters

Первая попытка заменить Арсена Венгера провалилась. Унаи Эмери провел нормальный дебютный сезон, но на второй год «Арсенал» посыпался и раскрошился. Баска справедливо выставили из клуба, Фредди Юнгберг не справился с ролью надежды, поэтому лондонцы выудили из «Манчестер Сити» Микеля Артету.

Арсенал (Лондон) Все о команде

От него мало кто ожидал больших побед уже в первый год, но испанец всех удивил. Да, «Арсенал» закончил чемпионат на восьмом месте, но в отличном настроении завершил сезон — победил «Манчестер Сити» в полуфинале и «Челси» в финале Кубка Англии. Артета стал первым спортсменом, выигравшим этот турнир для «Арсенала» как в статусе капитана, так и в статусе главного тренера.

«Арсенал» починили, но пока рано говорить, что будет с командой дальше.

Лондонцам нужно полное переосмысление игры, а не временный пластырь. Важно, что это понимает и сам Артета, и Венгер, с которым тренер постоянно консультируется.

Герой

Дэнни Ингс

Источник: AP 2020

Называть героем сезона Клоппа, Мане и даже Варди — попсово. Большего внимания заслуживает прорыв нападающего «Саутгемптона». Ингс забил всего на один гол меньше лучшего бомбардира премьер-лиги Варди, но заслужил аплодисменты. Во-первых, в более слабой команде забивать сложнее. Во-вторых, всего один из его 22 мячей — с пенальти. В-третьих, Ингс пережил тяжелейшие три года, после которых в его возвращение было трудно поверить. Форвард должен был возглавить атаку «Ливерпуля», но на первой же тренировке при Клоппе порвал крестообразные связки колена, а вскоре после восстановления сломал хрящ в колене и выбыл на девять месяцев. Потом Ингс долго набирал форму и уже не мог пробиться в основу. Англичанина приютил «Саутгемптон», в котором он провел лучший сезон в карьере. Нет сомнений, что осенью он впервые за пять лет сыграет за сборную Англии.

Неудачник

Унаи Эмери

Источник: AP 2020

В этой номинации выбор однозначен. Испанский тренер за полгода дискредитировал себя. Его откровенно высмеивали все — и соперники, и свои фанаты, и даже игроки. В разгар кризиса Ляказетт по-глушаковски поставил лайк в Instagram под постом болельщика с критикой тренера. Над Эмери смеялись из-за его ужасного произношения и знания английского языка, но этого не было бы без слабых результатов. К концу ноября «Арсенал» не смог победить в семи матчах подряд, чего не случалось 27 лет. Сразу после этого Эмери был уволен, но эхо от его работы еще не утихло. Недавно он подписал контракт с «Вильярреалом», и в английских соцсетях высмеяли фото с презентации: на нем Эмери якобы ставит подпись ручкой с надетым колпачком.

Открытие

Билли Шарп

Источник: AP 2020

Весь «Шеффилд Юнайтед» — безусловное открытие сезона. Крис Уайлдер превратил команду-новичка со скромным составом в претендента на еврокубки. Да, «Шеффилд» смазал финишный отрезок, но все равно оставил приятное впечатление. А во всей команде выделим Шарпа. Ему 34 года, и для знатоков английского футбола он никакое не открытие. Он — легенда: почти всю карьеру отыграл в чемпионшипе и ниже, постоянно попадал в символические сборные глубинных лиг и до этого сезона провел всего пару игр за «Саутгемптон» в элите. Но в 1-м туре, всего через шесть минут после выхода на замену, Шарп забил первый мяч в премьер-лиге, а затем капитан помог команде провести успешный сезон.

Разочарование

Срыв покупки «Ньюкасла»

Источник: AP

В начале года у болельщиков «Ньюкасла» появилась надежда: ненавистный владелец клуба Майк Эшли получил выгодное предложение от одного из богатейших людей планеты — наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда. Он собирался вместе с бывшей девушкой принца Эндрю, Амандой Стейвли, приобрести «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов. Эшли был бы счастлив, ведь клуб давно стал для него обузой, а болельщики устали от скупости владельца. «Ньюкасл» мог стать новым искусственным топ-клубом, как «Манчестер Сити». Однако сделка сорвалась из-за лиги: ей не понравилось, что предложение исходит от высокопоставленного лица из Саудовской Аравии. Считается, что в этой стране процветает пиратство, и трансляции АПЛ там откровенно крадут. Из-за этого лига теряет деньги. Консорциум принца и Стейвли уже выразил сожаление тем, что «Ньюкасл» купить не удастся. Но больше всего жаль болельщиков.

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Событие

Пандемия Covid-19

Этот сезон вобрал в себя много событий, но все равно на нем будет вечное клеймо коронавируса. Из-за пандемии сезон остановили в начале марта. Вариантов дальнейшего развития событий было много. Сезон могли остановить, аннулировать без признания чемпиона, завершить на нейтральных полях, в другой стране… В итоге чемпионат все-таки довели до конца, но последние туры проходили при пустых трибунах. Первое время после выхода из самоизоляции смотреть на игры было сложно, ведь болельщиков на матчи не пускали. Но затем картина стала привычной, и новости о зараженных футболистах превратились в рутинные. Это был удивительный сезон, но, пожалуйста, повторять его не надо.

Цифры

1 — Микель Артета стал первым спортсменом, выигравшим Кубок Англии с «Арсеналом» как в качестве капитана, так и в качестве главного тренера.

7 — «Ливерпуль» гарантировал себе победу в чемпионате Англии за семь туров до финиша турнира. Раньше красных никто не обеспечивал титул в премьер-лиге.

20 — Кевин Де Брейне сделал 20 голевых передач за чемпионат и повторил ассистентский рекорд Тьерри Анри в сезоне-2002/03.

27,05 — Средний возраст футболистов в чемпионате-2019/20 самый низкий за последние десять лет. Самой молодой командой оказался «Манчестер Юнайтед» (25,28).

55 — Это был первый полноценный сезон в Англии с ВАР. Видеоассистенты отменили 55 ошибочно засчитанных голов.

Цитаты

Мы играли не очень хорошо, это точно. Из-за этого мы показывали плохие результаты, улучшений не было, фанаты сфокусировались на мне, а затем вышвырнули меня из клуба. Но хорошие моменты тоже были. Унаи Эмери экс-главный тренер «Арсенала» (о своей отставке)

Мы находимся в тяжелейшей ситуации. Если бы я мог, то переместился бы в 1 июля. Жозе Моуринью главный тренер «Тоттенхэма» (о начале пандемии)

Это высшая вещь, о которой я мог мечтать. Это невероятно. Это гораздо больше, чем я когда-либо мог себе вообразить. Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» (о долгожданном титуле)

Нам нужно смотреть вперед, быть скромными и признаться себе, что мы не можем побеждать всегда. Из этого мы должны извлечь уроки и понять, как избежать подобной ситуации в будущем. Пеп Гвардьола главный тренер «Манчестер Сити» (о сорванной защите титула)

Мне даже нечего сказать. Просто посмотрите, что мы можем сделать, если сплотимся. Это и есть Англия-2020. Маркус Рэшфорд нападающий «Манчестер Юнайтед» (о положительной реакции Парламента Великобритании на его просьбу продолжить кормить детей из малообеспеченных семей во время пандемии)

Бомбардир: Варди (Лестер) — 23.

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«Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» напрямую попадут в групповой турнир Лиги чемпионов. Теоретически к ним может присоединиться «Вулверхэмптон», если выиграет Лигу Европы.

Квота Англии в Лиге Европы — три клуба. Обладатель Кубка Англии «Арсенал» начнет путь в этом турнире с группового этапа. С этой же стадии в Лиге Европы стартует «Лестер». «Тоттенхэму» предстоит пройти отборочный турнир.

Премьер-лигу покинули «Борнмут», «Уотфорд» и «Норвич». Им на смену придут «Лидс», «Вест Бромвич», а также победитель мини-турнира за выход в элиту — «Брентфорд» или «Фулхэм».