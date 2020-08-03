От «Ньюкасла» отказались саудовцы — теперь клуб покупает президент «Ромы». В Рим придет новый владелец

В Италии близок к завершению процесс продажи «Ромы», который тянется с прошлого года, несколько раз срывался, а теперь может затронуть еще и АПЛ.

У «Ромы» все-таки сменится президент, финальная цена — 600 миллионов евро

По информации Tuttomercatoweb, Джеймс Палотта возобновил переговоры с покупателем. Новая цель бизнесмена — не только продажа «Ромы», но и инвестирование в новый клуб.

1. Сделка по смене владельца «джаллоросси» длится чуть меньше года — Палотта договаривается с Fiedkin Group c ноября 2019-го: к декабрю первоначальный ценник в 750 миллионов евро взлетел до 780 млн, но подписание документов откладывалось. Как и условия: новый владелец планировал поглощение «Ромы» по цене 0,62 евро за акцию, нынешний — сомневался, отказываться ли от миноритарной доли и кресла в совете директоров.

2. Потенциальный владелец «Ромы» — миллиардер Дэн Фридкин. Он является исполнительным директором Friedkin Group и владельцем независимового дистрибьютера автомобилей Gulf States Toyota в США. При этом в футбольный бизнес он планировал заходить с «Милана»: до переговоров с Палоттой Фридкин контактировал с фондом Elliott Management и предлагал 1,2 миллиарда евро. Получив отказ, Дэн переключился на «Рому».

3. В мае продажа «Ромы» сорвалась: после пандемии компания Фридкина пересчитала стоимость активов римлян, чьи долги долги достигли 278,5 млн евро, и озвучила новый прайс — 475 миллионов. Палотта отказался и сосредоточился на стабилизации экономического состояния клуба. Возобновление переговоров оценивалось как маловероятное.

4. Но кажется, стороны все же договорятся. Финальная стоимость «Ромы» оценивается в 600 миллионов евро — сумма устраивает Палотту, который намерен избавиться от актива и вложиться в новый. В Италии сообщают, что после продажи клуба Джеймс попытается зайти в АПЛ и приобрести «Ньюкасл».

«Ньюкасл» ждал владельцев из Саудовской Аравии — покупка сорвалась из-за пиратских трансляций

Весной Англию поглотили инсайды о возрождении «Ньюкасла» — все ждали перехода клуба владельцу с состоянием в 300 миллиардов евро и моделировали суперзвездный состав: медиа отправляли на «Сент-Джеймс Парк» более-менее всех: от Почеттино, Бэйла и Мбаппе до Кавани, Фекира и Кулибали.

Для этого «Ньюкасл» должен был быть продан группе инвесторов, лицом которого являлась предпринимательница Аманда Стэйвли (ее компании принадлежало бы 10% акций). В сделке также планировали участвовать миллиардеры Дэвид и Саймон Рубены (Reuben Brothers). Но главным инвестором и реальным владельцем должен был стаь Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии, который принадлежит принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Салману.

Изначально сделка считалась супервыгодной для «Ньюкасла» (на летнее трансферное окно клубу пообещали 200 миллионов евро), но опасной для имиджа АПЛ.

В рамках обязательной процедуры проверки на соответствие лиги против покупки «Ньюкасла» выступили сразу несколько клубов АПЛ.

Больше всего вопросов вызывала фигура Мухаммеда Бен Салмана: он обвинялся в нарушении прав человека (международная правозащитная организация Amnesty International связала покупку «Ньюкасла» с целью обелить имидж Бен Салмана) и фигурировал в организации убийства журналиста Джамала Хашогги, который критиковал режим принца.

Главной причиной срыва покупки называют пиратство — из-за него за блокировку сделки выступал катарский медиахолдинг beIN Sports. Из-за конфликта Саудовской Аравии с Катаром на территории их страны канал запрещен. Так появилась платформа BeoutQ, которая нелегально транлирует матчи АПЛ. beIn считает их пиратами, а босс медиахолдинга даже грозил отказаться от пролонгации истекающего в 2021 году контракта с лигой — если бы АПЛ не заблокировала покупку «Ньюкасла», то потеряла бы около 650 миллионов фунтов.

С Палоттой точно будет меньше проблем. А в Риме и вовсе выдохнут с облегчением — президент надоел не только тиффози, но и легендам клуба.

— Он окружил себя странными людьми и слушает только их, — объяснял свой уход из клуба Франческо Тотти. — Палотта не догадывается, что происходит. До него долетает около 10 процентов реальной информации. Мы общались с глазу на глаз лишь однажды — после завершения карьеры. На протяжении восьми лет американцы пытались отодвинуть нас, римлян, в сторону. Они добивались этого — и у них получилось.

Я слышал, что Тотти сейчас даже не заходит на базу «Ромы». Это грандиозный позор для клуба. Антонио Ди Натале — об отношении Тотти и Палотты