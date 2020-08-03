Николай Януш признан лучшим игроком 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард «Ислочи» Николай Януш признан лучшим игроком 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард «Ислочи» Николай Януш признан лучшим игроком 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гостевой игре с мозырской «Славией» 35-летний нападающий во втором тайме при счете 2:2 забил два гола подряд, принеся победу «Ислочи» с результатом 4:2.
Сейчас турнирную таблицу 30-го чемпионата Беларуси возглавляет солигорский «Шахтер», набравший 40 очков в 20 проведенных встречах. По 37 зачетных баллов у борисовского БАТЭ (20 матчей) и гродненского «Немана» (19).
Среди лучших бомбардиров лидирует узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.
Матчи следующего тура белорусского первенства пройдут