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18:11 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера ФК «Барселона»

ТАСС, 3 августа. Аргентинский специалист Маурисио Почеттино является основным кандидатом на то, чтобы возглавить испанский футбольный клуб «Барселона» в следующем сезоне в случае увольнения нынешнего главного тренера каталонцев Кике Сетьена. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британское издание Daily Mail.

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Источник: AFP 2020

По информации издания, руководство «Барселоны» поставило перед Сетьеном задачу выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне, в противном случае он будет уволен. Действующий контракт 61-летнего тренера рассчитан до лета 2022 года. Испанскому клубу предстоит 8 августа провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи», первая игра прошла в Неаполе и завершилась вничью (1:1).

Барселона (Барселона)

Последним местом работы Почеттино был английский «Тоттенхэм», который он возглавлял с мая 2014 года по ноябрь 2019-го. Под руководством аргентинца клуб из Лондона впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19), где уступил английскому «Ливерпулю» со счетом 0:2. Также Почеттино вывел команду в финал Кубка английской лиги сезона-2014/15, в котором его подопечные уступили лондонскому «Челси» (0:2).

Аргентинец четыре раза признавался лучшим тренером месяца в чемпионате Англии. Также Почеттино возглавлял английский «Саутгемптон» и испанский «Эспаньол», который является принципиальным соперником «Барселоны».

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