СМИ: Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера ФК «Барселона»

По информации издания, руководство «Барселоны» поставило перед Сетьеном задачу выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне, в противном случае он будет уволен. Действующий контракт 61-летнего тренера рассчитан до лета 2022 года. Испанскому клубу предстоит 8 августа провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи», первая игра прошла в Неаполе и завершилась вничью (1:1).

Последним местом работы Почеттино был английский «Тоттенхэм», который он возглавлял с мая 2014 года по ноябрь 2019-го. Под руководством аргентинца клуб из Лондона впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19), где уступил английскому «Ливерпулю» со счетом 0:2. Также Почеттино вывел команду в финал Кубка английской лиги сезона-2014/15, в котором его подопечные уступили лондонскому «Челси» (0:2).