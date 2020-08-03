«Шахтёр» передумал устанавливать памятник Луческу из-за его назначения в «Динамо» Киев

Источник: AFP 2020

Решение об установке памятника специалисту в честь его 75-летия было принято ещё в 2015 году. Сообщается, что памятник был изготовлен и уже находился на тренировочной базе клуба, однако после назначения специалиста в киевское «Динамо» его перенесли подальше от главного помещения.

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Памятник попал в кадр во время записи интервью с новым главным тренером «Шахтёра» Луишем Каштру.

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