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19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шахтёр» передумал устанавливать памятник Луческу из-за его назначения в «Динамо» Киев

Донецкий «Шахтёр» передумал устанавливать памятник тренеру Мирче Луческу после того, как он был назначен в киевское «Динамо», сообщает Meta-ratings.com.ua со ссылкой на «ПроФутбол».

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Источник: AFP 2020

Решение об установке памятника специалисту в честь его 75-летия было принято ещё в 2015 году. Сообщается, что памятник был изготовлен и уже находился на тренировочной базе клуба, однако после назначения специалиста в киевское «Динамо» его перенесли подальше от главного помещения.

Шахтер (Донецк)

Памятник попал в кадр во время записи интервью с новым главным тренером «Шахтёра» Луишем Каштру.

Динамо (Киев)

Напомним, «Динамо» является принципиальным соперником «Шахтёра». Донецкую команду Луческу возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Под руководством Мирчи «горняки» восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз выигрывали Кубок и семь раз Суперкубок страны, а также завоевали Кубок УЕФА.

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