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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

Российский футболист подписал контракт с клубом КПЛ и передумал

Полузащитник «Тамбова» Павел Карасев заключил контракт с карагандинским «Шахтером», но передумал играть в Казахстане.

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По информации «Матч ТВ», 28-летний российский футболист сейчас пытается разорвать соглашение с «горняками». Сам Карасев отказался комментировать ситуацию.

Отмечается, что игрок присоединится к «Тамбову», за который выступал в прошлом сезоне. В минувшем чемпионате России Карасев провел 27 матчей и отдал две голевые передачи. Ранее футболист выступал за «СКА-Хабаровск» и «Анжи».

Добавим, что на просмотр в «Тамбов» отправился казахстанский защитник Тимур Рудосельский. Игрок должен был подписать контракт с «Кайсаром», однако вновь решил попробовать свои силы за границей.

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Источник: Футболист «Зенита» хочет играть в топ-лиге
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