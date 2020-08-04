Российский футболист подписал контракт с клубом КПЛ и передумал

По информации «Матч ТВ», 28-летний российский футболист сейчас пытается разорвать соглашение с «горняками». Сам Карасев отказался комментировать ситуацию.

Отмечается, что игрок присоединится к «Тамбову», за который выступал в прошлом сезоне. В минувшем чемпионате России Карасев провел 27 матчей и отдал две голевые передачи. Ранее футболист выступал за «СКА-Хабаровск» и «Анжи».

Добавим, что на просмотр в «Тамбов» отправился казахстанский защитник Тимур Рудосельский. Игрок должен был подписать контракт с «Кайсаром», однако вновь решил попробовать свои силы за границей.