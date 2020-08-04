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11:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» сделал заявление по трансферу футболиста сборной Казахстана

Костанайский «Тобол» прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду нападающего сборной Казахстана Бауыржана Турысбека.

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«В СМИ появилось сообщение о том, что ФК «Тобол» ведет переговоры о возвращении в состав команды нападающего Бауыржана Турысбека.

ФК «Тобол» заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

Нападающий уже выступал в форме костанайской команды и внес весомый вклад в ее развитие, однако в данный момент Бауыржан не входит в список трансферных целей клуба, — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист расстанется с карагандинским «Шахтером» и может вернуться в «Тобол». Также у игрока есть предложения от «Тараза» и «Каспия».

В «Шахтер» Турысбек перешел в зимнее окно и в трех матчах КПЛ забил один гол — в ворота «Кайрата» (1:0), за который он выступал с 2016 по 2017 год. Также в карьере уроженца Алматы были «Жетысу», сербский «Раднички» из Ниша, семейский «Спартак», «Сункар». За сборную Казахстана Турысбек провел 14 матчей и забил три гола.

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Источник: Футболист «Зенита» хочет играть в топ-лиге
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