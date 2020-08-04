«Тобол» сделал заявление по трансферу футболиста сборной Казахстана

«В СМИ появилось сообщение о том, что ФК «Тобол» ведет переговоры о возвращении в состав команды нападающего Бауыржана Турысбека.

ФК «Тобол» заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

Нападающий уже выступал в форме костанайской команды и внес весомый вклад в ее развитие, однако в данный момент Бауыржан не входит в список трансферных целей клуба, — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист расстанется с карагандинским «Шахтером» и может вернуться в «Тобол». Также у игрока есть предложения от «Тараза» и «Каспия».