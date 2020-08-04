Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.08
Сассуоло
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
2.08
Болонья
Торино
11
Футбол. Еврокубки
5.08
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
5.08
Шахтер Д
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
5.08
Интер
Хетафе
Футбол. Еврокубки
5.08
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
Все события
Фоторепортажи
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Марио Балотелли может перейти в «ЧФР Клуж»

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли всё ещё не определился с местом продолжения карьеры.

Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает Digi Sport, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «ЧФР Клуж», вновь ставший чемпионом Румынии. Несмотря на то что Марио находится в статусе свободного агента, клубу будет нелегко заполучить форварда из-за его финансовых запросов. В сезоне-2019/2020 игрок заработал € 1 млн.

Последним клубом Балотелли была «Брешия», в которую он перешёл летом 2019 года. В ходе своей карьеры Марио также защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля», «Ниццы» и «Марселя». В минувшем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых забил 5 голов. После возобновления кампании летом Балотелли ни разу не вышел на поле.

Ранее сообщалось, что контракт Балотелли предложил клуб третьего дивизиона чемпионата Италии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Овечкин «молчит», в плей-офф НХЛ забивают другие русские
Малкин снова не смог пробить самого дорогого вратаря, но победил
20-летний россиянин повторил достижение Уэйна Гретцки
«Динамо» подписало контракт с Фоминым. Кого еще ждать?
Косторной откажут в переходе в академию Плющенко
Источник: Футболист «Зенита» хочет играть в топ-лиге
РФС проведет разбирательство в отношении «Спартака» и «Химок»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь