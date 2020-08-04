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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» забил пять голов в контрольном матче перед возобновлением сезона

Кызылординский «Кайсар» в товарищеском матче обыграл шымкентский «Кыран» со счетом — 5:2, сообщает KazFootball.kz.

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В составе «Кайсара» дубль оформил Александар Колев, еще по голу забили Асхат Тагыберген, Самат Балымбетов и Магжан Бауржан.

Напомним, «Кайсар» проводит подготовку к возобновлению сезона в Шымкенте и пробудет там до 8 августа.

Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но перенесен из-за продления карантина в стране. Новой датой возобновления чемпионата называется 17 августа.

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Источник: Футболист «Зенита» хочет играть в топ-лиге
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