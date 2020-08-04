«Кайсар» забил пять голов в контрольном матче перед возобновлением сезона
Кызылординский «Кайсар» в товарищеском матче обыграл шымкентский «Кыран» со счетом — 5:2, сообщает KazFootball.kz.
Кызылординский «Кайсар» в товарищеском матче обыграл шымкентский «Кыран» со счетом — 5:2, сообщает KazFootball.kz.
В составе «Кайсара» дубль оформил Александар Колев, еще по голу забили Асхат Тагыберген, Самат Балымбетов и Магжан Бауржан.
Напомним, «Кайсар» проводит подготовку к возобновлению сезона в Шымкенте и пробудет там до 8 августа.
Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но перенесен