«Кайсар» забил пять голов в контрольном матче перед возобновлением сезона

В составе «Кайсара» дубль оформил Александар Колев, еще по голу забили Асхат Тагыберген, Самат Балымбетов и Магжан Бауржан.

Напомним, «Кайсар» проводит подготовку к возобновлению сезона в Шымкенте и пробудет там до 8 августа.

Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но перенесен из-за продления карантина в стране. Новой датой возобновления чемпионата называется 17 августа.