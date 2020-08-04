«Астана»? Что это? Чемпионом должен быть «Кайрат». Интервью Вагнера Лава — о КПЛ, Аршавине, казахском языке и кухне

— Как лучше к вам обращаться? Официально — Вагнер Лав? Или можно звать Вагой, Ваней?

— Да как хотите, как вам удобно. Все годится. Есть люди, которые зовут меня Вагнер Лов, и это тоже нормально. Но имя Ваня мне нравится больше всех, потому что так зовут мою сестру.

— Вы в курсе, сколько было в России шума по поводу вашего возможного возвращения в ЦСКА? Вся страна встала на уши.

— Когда начались эти разговоры, а потом возникла и сама вероятность еще немного поиграть за ЦСКА, я был по-настоящему удивлен: столько новостей в интернете, столько личных сообщений от российских болельщиков! Это большое счастье — иметь настоящих друзей. Такое теплое отношение… Похоже, я не зря столько лет играл в футбол в России.

— Вас, несмотря на звездный статус, ждет небольшой экзамен. Первый вопрос: на каком месте закончил сезон-2019/20 ЦСКА?

— Извините, я не знаю.

— Как же так? Почему?

— Смотрите, как было дело. Чемпионат России возобновился, если не ошибаюсь, 20 июня. В это время я уже был погружен историю с «Кайратом», готовился к переезду в Казахстан, думал о своей новой команде. В общем, переключился и за российской лигой следить перестал, потому что появились новые важные цели. Трудности путешествия, адаптация, тренировки — у меня много шансов оправдаться перед ЦСКА и его болельщиками.

— Уважение за профессионализм. Тогда знайте, что ЦСКА занял 4-е место в РПЛ и будет играть в Лиге Европы. Может, например, попасть в одну группу с «Кайратом».

— О, это был бы лучший вариант.

— Говорят, настоящий бразилец не может наслаждаться жизнью нигде, кроме Бразилии. Так и есть?

— Наверное, я неправильный бразилец. Мне хорошо везде, в любой точке мира, куда заносит судьба. Я играл в разных странах, и некоторые люди думали, что я страдаю. Когда я много лет назад собирался в Россию, мне говорили, что я обязательно замерзну в сугробе. Пугали, когда поехал в Китай. Потом пугали Турцией. В этом году — Казахстаном. На самом деле все получалось наоборот. Ни одного исключения!

— Мне повезло провести в Бразилии почти месяц в 2014 году. Тогда я быстро понял, как мы похожи: уже через неделю чувствовал себя как дома, разве что с языком трудности. А вы успели почувствовать себя алмаатинцем?

— Очень красивый, приятный, теплый город. Просто замечательный. Все, что нужно бразильцу, здесь есть. Включая правильные рестораны, где готовят правильное мясо. Да, я замечательно себя здесь чувствую.

— Готовы признать, что настоящий бараний шашлык, приготовленный на саксауле в предгорьях Заилийского Алатау, — это гораздо вкуснее, чем шуррашку?

— Вкусный! Такой вкусный! Но не могу сказать, что вкуснее шуррашку. Шуррашку — не просто закуска. Это изысканное, благородное блюдо. Тысяча разных рецептов и вкусов…

— Говорят, вы привезли в Алматы личного повара. Это правда?

— Нет. С нами приехала няня, которая много времени проводит с нашей дочкой, и еще одна девушка, которая помогает по всем бытовым направлениям сразу. Готовит она прекрасно, но это не главная ее обязанность.

— Как прошел ваш сегодняшний день?

— Он был полностью в моем распоряжении. Провел чудесное время дома с семьей, потом поехал на интервью с «Матч ТВ». У нас в Алматы очень жарко, не всегда есть желание выходить на улицу. Если честно, желание одно: включить кондиционер и поиграть с дочкой. Но вечером будет тренировка.

— Знаю, что вам подбирали дом поближе к горам, где прохладно, свежий воздух. Нашли подходящий?

— Предлагали разные варианты. Но в итоге мы остановились на очень хорошей квартире. Современный жилой комплекс, называется «Есентай-молл».

— Там и все прежние звезды «Кайрата» жили, включая Аршавина и Тимощука.

— Горы совсем рядом. Фантастическая панорама.

— Есть что-то общее у президента ЦСКА господина Гинера и президента «Кайрата» господина Боранбаева? Кроме того, что они успешные, состоявшиеся люди?

— Как раз этим они и похожи: оба — сильные президенты. Просто близнецы.

— Недавний кумир футбольной Алматы — бразилец Исаэль Барбоза, который довольно долго играл за «Кайрат» и немало забивал. Знаете его?

— Мы не знакомы, но, конечно же, я слышал его историю. Она очень красивая. Барбоза создал себе хорошее имя, оставил в Казахстане добрую память о Бразилии.

— Чем, кроме деловых рекомендаций, помогает вам кайратовский физиотерапевт Диого Лейте?

— Мы говорим на одном языке — это само по себе огромная помощь. Благодаря Диого у меня нет никаких проблем в тренировочной или восстановительной работе. Мне все понятно. Но и других тем для общения у нас хватает. В Алматы не так много бразильцев, чтобы их не замечать.

— Серьезные люди уверяют, будто Вагнер Лав на тренировках выглядит круче самого Аршавина. Дриблинг на уровне, мяч не отнять, удары неберущиеся. Это правда?

— У меня нет такой информации. Мне никто об этом не говорил. И я не могу знать, как выглядел в «Кайрате» Аршавин. Зато про себя знаю, что стараюсь прогрессировать каждый день. Я несколько месяцев тренировался в одиночку и всего три недели нахожусь в команде. Это большое удовольствие. Особенно работа с мячом. Когда я с мячом — я счастлив. Я думаю только о хорошем.

— Рестарт чемпионата Казахстана, к сожалению, в очередной раз отложен. Но все-таки: какую роль вам предложили в игровой схеме «Кайрата»? Скажем, придется отрабатывать назад или можно играть на чистых мячах?

— Тренеры видят, что и как я умею на поле. Мое дело — работать, пробиваться в основной состав. А на какой позиции меня будут использовать, если пробьюсь, — неважно.

— А вдруг поставят левым защитником?

— Буду играть левым защитником.

— С регулярными подключениями к атакам, хочется верить?

— Если современный фланговый защитник недорабатывает в атаке, его быстро переводят в запас. В лучшем случае.

— Какой бомбардирский результат — норма для 36-летнего форварда? 10 мячей в сезоне, 15, 20?

— Даже не прикидывал, честно. Чем больше забью — тем лучше, потому что «Кайрат» должен стать чемпионом. Вот так я думаю.

— 9-й номер в кайратовской заявке — непременное условие? Если бы он был прочно занят, какой бы выбрали?

— Нет, я ни на чем не настаивал, никого специально не просил. Просто повезло, что «девятка» досталась мне. В случае чего попросил бы 99-й.

— Если карантин, а вместе с ним пауза в чемпионате, продлится, так и будете тренироваться в Алматы, пока контракт не закончится? Или в него вписаны пункты, позволяющие уйти в особых случаях?

— Есть бумага со всеми подписями, а есть устные договоренности с президентом. Раскрывать условия нашего соглашения я не имею права. Но там все как обычно: некоторые позиции в пользу футболиста, некоторые — в пользу клуба. Нормальная ситуация. День, когда начнется чемпионат Казахстана, я буду считать праздником. Но если он вдруг не начнется, мне будет стыдно получать деньги просто за то, что я приехал потренироваться на базе «Кайрата».

— В Бразилии, как и в Казахстане, сейчас непростая ситуация с пандемией…

— Очень сложная, да. Мы к ней оказались не полностью готовы. Мир живет под давлением, и я переживаю не только за Бразилию, но и за всю планету. Пока у нас нет вакцины, которая могла бы спасать людей. Надеюсь, она появится в ближайшее время.

— Чем планирует заниматься супруга, пока вы будете забивать за «Кайрат»? Она, судя по соцсетям, активная, спортивная девушка.

— Сейчас в Алматы с активностью сложно: слишком много ограничений. Поэтому Лене устраивает фитнес-тренировки дома. Пока я на работе, у нее хватает забот.

— Много русских слов помните?

— В целом я русскую речь понимаю. По крайней мере, многое из того, о чем идет разговор. Но как только сам пытаюсь что-то сказать — все в голове путается, слова теряют смысл, мысль ломается. Плохо выходит, и я умолкаю.

— А как насчет казахских?

— Ничего. Ноль.