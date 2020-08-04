Капитан участника Лиги Европы передумал переходить в «Астану»
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген доиграет сезон в кызылординском «Кайсаре», сообщает KazFootball.kz.
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген доиграет сезон в кызылординском «Кайсаре», сообщает KazFootball.kz.
Ранее сообщалось, что Тагыберген был близок к возвращению в «Астану», и даже прилетал в столицу для согласования контракта.
Однако по информации источника, главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов не отпустил капитана команды в другой клуб перед важными матчами в квалификации Лиги Европы.
Тагыберген уже вернулся в расположение «волков» и принял участие в товарищеском матче против «Кырана» (5:2), забив гол.
За «Астану’Тагыберген выступал в 2016—2017 годах, сыграл 35 матчей и забил четыре гола. В составе столичного клуба он дважды становился чемпионом Казахстана и однажды обладателем Кубка страны.
Также в его карьере был «Актобе» и «Тобол». За «Кайсар» выступал в 2008—2012 и 2018−2020 годах. Всего в