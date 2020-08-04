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14:20 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан участника Лиги Европы передумал переходить в «Астану»

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген доиграет сезон в кызылординском «Кайсаре», сообщает KazFootball.kz.

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Ранее сообщалось, что Тагыберген был близок к возвращению в «Астану», и даже прилетал в столицу для согласования контракта.

Однако по информации источника, главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов не отпустил капитана команды в другой клуб перед важными матчами в квалификации Лиги Европы.

Тагыберген уже вернулся в расположение «волков» и принял участие в товарищеском матче против «Кырана» (5:2), забив гол.

За «Астану’Тагыберген выступал в 2016—2017 годах, сыграл 35 матчей и забил четыре гола. В составе столичного клуба он дважды становился чемпионом Казахстана и однажды обладателем Кубка страны.

Также в его карьере был «Актобе» и «Тобол». За «Кайсар» выступал в 2008—2012 и 2018−2020 годах. Всего в премьер-лиге провел 248 матчей и забил 19 мячей.

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