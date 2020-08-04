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15:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы экс-вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс принял решение завершить карьеру игрока.

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19
фотографий
19
фотографий

В мае прошлого года Касильяс, будучи игроком «Порту», перенес инфаркт миокарда, а в июле заявил, что войдет в руководящий состав португальского клуба. В феврале экс-вратарь объявил, что будет баллотироваться на пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), но в июне отказался от участия в выборах. Касильяс не играл с лета 2019 года.

«Сегодня один из самых важных и в то же время трудных дней в моей спортивной жизни: пришло время попрощаться. Мой путь в футбольном мире начался 30 лет назад, это был долгий путь. Я могу без сомнения сказать, что оно того стоило», — написал 39-летний Касильяс на своей странице в Twitter.

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«Оглядываясь назад, я понимаю, как мне повезло. Я имею в виду не только титулы, но и человеческую составляющую. Сегодня сложный день, но совсем не грустный. Я получил всё, что получил, поэтому считаю себя счастливчиком. Это не точка, путешествие на этом не заканчивается. Оно продолжится, и я уверен, что мы скоро увидимся», — добавил Касильяс.

Касильяс в своем обращении также поблагодарил мадридский «Реал» и португальский «Порту», а также их руководителей и бывших партнеров по команде.

Касильяс провел большую часть клубной карьеры в мадридском «Реале», в составе «Королевского клуба» он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды — Кубок страны, трижды — Лигу чемпионов. В 2015 году он перешел в «Порту», с которым стал чемпионом Португалии в 2018 году. Касильяс также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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Источник: Футболист «Зенита» хочет играть в топ-лиге
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