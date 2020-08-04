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17:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дибала назван игроком года в серии A

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала назван самым ценным игроком чемпионата Италии в сезоне-2019/20.

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Источник: Reuters

Форвард провел в составе туринцев 33 матча, забил 11 голов, сделал 11 передач и помог команде в девятый раз подряд стать чемпионами страны.

Футболисты «Юве» получают трофей в восьмой раз за последние девять лет. В 2012, 2013 и 2014 году титул взял Андреа Пирло, в 2015-м — Карлос Тевес, в 2016-м — Леонардо Бонуччи, в 2017-м — Джанлуиджи Буффону, в 2019-м — Криштиану Роналду. Только в 2018 году трофей ушел не игроку черно-белых, а Мауро Икарди из «Интера».

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