Дибала назван игроком года в серии A

Футболисты «Юве» получают трофей в восьмой раз за последние девять лет. В 2012, 2013 и 2014 году титул взял Андреа Пирло, в 2015-м — Карлос Тевес, в 2016-м — Леонардо Бонуччи, в 2017-м — Джанлуиджи Буффону, в 2019-м — Криштиану Роналду. Только в 2018 году трофей ушел не игроку черно-белых, а Мауро Икарди из «Интера».