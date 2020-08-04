Аргентинский футболист близок к переходу в казахстанский клуб
Аргентинский полузащитник Пабло Подио близок к переходу в петропавловский «Кызыл-Жар СК».
Аргентинский полузащитник Пабло Подио близок к переходу в петропавловский «Кызыл-Жар СК».
Как сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram, стороны уже обговорили все условия. Трансфер может случиться в ближайшее время.
30-летний Подио начинал сезон в «Иртыше», за который успел отдать одну голевую передачу в двух матчах. В конце мая павлодарский клуб объявил о снятии с КПЛ, после чего все игроки стали свободными агентами.
Всю карьеру Подио проводит за пределами Аргентины. С 2008 по 2017 год он выступал в Словакии за местный «Шпорт», а до «Иртыш» — за чешский «Фастав Злин», из которого он в первой половине 2018 года уезжал в аренду в азербайджанскую «Кешлю».
Интересно, что у Подио есть паспорта Аргентины, Италии и Словакии. В КПЛ-2020 он был заявлен как итальянец.