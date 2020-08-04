Пауло Дибала признан лучшим игроком сезона-2019/2020 в Серии А

В нынешнем сезоне Дибала провёл на поле 33 матча в чемпионате Италии, стал автором 11 забитых мячей и отдал 11 результативных передач.

«Это был аномальный сезон со сжатой концовкой, но эти игроки сумели продемонстрировать свой талант во всех сыгранных матчах и украсить их своим великолепным выступлением. Мы искренне благодарны им и всем остальным спортсменам за профессионализм и самоотверженность», — прокомментировал исполнительный директор Серии А Луиджи Ди Сьерво.