Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.08
Сассуоло
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
2.08
Болонья
Торино
11
Футбол. Еврокубки
5.08
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
5.08
Шахтер Д
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
5.08
Интер
Хетафе
Футбол. Еврокубки
5.08
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
Все события
Фоторепортажи
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Пауло Дибала признан лучшим игроком сезона-2019/2020 в Серии А

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала был признан лучшим игроком сезона-2019/2020 в чемпионате Италии, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.

Наверх

Помимо этого были названы победители ещё в нескольких номинациях:

Итальянская Серия А

Лучший вратарь — Войцех Щенсны («Ювентус»).
Лучший защитник — Стефан де Врей («Интер»).
Лучший полузащитник — Алехандро Гомес («Аталанта»).
Лучший нападающий — Чиро Иммобиле («Лацио»).
Лучший молодой игрок — Деян Кулусевски («Парма»).

Во время загрузки произошла ошибка.
Ювентус (Турин)

В нынешнем сезоне Дибала провёл на поле 33 матча в чемпионате Италии, стал автором 11 забитых мячей и отдал 11 результативных передач.

«Это был аномальный сезон со сжатой концовкой, но эти игроки сумели продемонстрировать свой талант во всех сыгранных матчах и украсить их своим великолепным выступлением. Мы искренне благодарны им и всем остальным спортсменам за профессионализм и самоотверженность», — прокомментировал исполнительный директор Серии А Луиджи Ди Сьерво.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Икер Касильяс объявил о завершении карьеры
Трусова рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко
Как Шарапова обошла всех русских красавиц в японском рейтинге
Николич: Не вижу никакого негативного отношения фанатов ко мне
Российский хоккей летом 2020-го — стыд и позор
РФС проведет разбирательство в отношении «Спартака» и «Химок»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь