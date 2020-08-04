В Нидерландах футболистке разрешили выступать в мужском чемпионате

«Это здорово, что я могу продолжить играть в этой команде, — заявила 19-летняя Фоккема. — Я играю с этими ребятами с пяти лет, и мне было жаль, что я не смогу играть с ними вместе в следующем году. Я спросила клуб, возможно ли что-то сделать, и мы вместе отправили запрос в KNVB. Мои партнеры по команде также с энтузиазмом отреагировали на то, что я могу остаться играть вместе с ними».