В Нидерландах футболистке разрешили выступать в мужском чемпионате
ТАСС, 4 августа. Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) в качестве эксперимента разрешил Эллен Фоккеме выступать за мужской футбольный клуб «Фоарут». Об этом сообщает
ТАСС, 4 августа. Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) в качестве эксперимента разрешил Эллен Фоккеме выступать за мужской футбольный клуб «Фоарут». Об этом сообщает
«Фоарут» выступает в четвертом по силе футбольном дивизионе Нидерландов.
«Это здорово, что я могу продолжить играть в этой команде, — заявила 19-летняя Фоккема. — Я играю с этими ребятами с пяти лет, и мне было жаль, что я не смогу играть с ними вместе в следующем году. Я спросила клуб, возможно ли
Результаты данного эксперимента могут дать возможность девушкам выступать в категории А в одной команде с мужчинами.