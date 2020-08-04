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18:43 (мск), источник: ТАСС

В Нидерландах футболистке разрешили выступать в мужском чемпионате

ТАСС, 4 августа. Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) в качестве эксперимента разрешил Эллен Фоккеме выступать за мужской футбольный клуб «Фоарут». Об этом сообщает пресс-служба KNVB.

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«Фоарут» выступает в четвертом по силе футбольном дивизионе Нидерландов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это здорово, что я могу продолжить играть в этой команде, — заявила 19-летняя Фоккема. — Я играю с этими ребятами с пяти лет, и мне было жаль, что я не смогу играть с ними вместе в следующем году. Я спросила клуб, возможно ли что-то сделать, и мы вместе отправили запрос в KNVB. Мои партнеры по команде также с энтузиазмом отреагировали на то, что я могу остаться играть вместе с ними».

В настоящий момент в Нидерландах мужчинам и девушкам разрешено играть в одной команде до 19 лет, после чего мужчины переходят в мужские клубы для выступления на уровне категории А, а девушки продолжают играть либо с мужчинами, либо с девушками в футбольных лигах категории Б.

Результаты данного эксперимента могут дать возможность девушкам выступать в категории А в одной команде с мужчинами.

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