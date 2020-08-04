Чуть меньше зарплаты Буффона. Кто из топ-5 лиг Европы получает как Исламхан

Источник: РИА "Новости"

Так, по данным некоторых источников, сразу несколько знаковых футболистов из клубов испанской Ла Лиги и немецкой бундеслиги зарабатывают по 1,5 миллиона долларов в год или суммы с отличиями в несколько сотен тысяч от этого значения.

Джонатан де Гузман («Айнтрахт») — меньше 1 миллиона долларов в год.

Бывший игрок сборной Нидерландов, имеющий также гражданство Канады, сейчас выступает в немецком «Айнтрахте». По данным Transfermarkt, зарплата игрока менее 1 миллиона долларов, а именно этот фактор может приблизить его к выгодному контракту для канадских клубов из МЛС.

32-летний Гузман, становившийся бронзовым призером ЧМ-2014 в Бразилии, также выступал в «Фейеноорде», испанских «Мальорке» и «Вильярреале», валлийском «Суонси» и итальянских «Наполи» и «Кьево».

В его карьере имеется интересный факт: в «Кьево» атакующий полузащитник играл под необычным для полевого игрока номером «1».

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Антонио Барраган («Бетис») — 1,4 миллиона.

Фактурный, крайний защитник Антонио Барраган с ростом 186 сантиметров, по данным Eurofootballrumours.com и Sporttidings.com, зарабатывал 1,4 миллиона долларов в год в «Бетисе», который он покинул в конце июля. 33-летний футболист становился в составе сборной Испании чемпионом Европы до 19 лет.

В его клубной карьере были в основном испанские команды. Помимо «Бетиса», это «Депортиво», «Вальядолид» и «Валенсия». Кроме того, Барраган в 2005 году в возрасте 18 лет подписал контракт с «Ливерпулем» и даже дебютировал в основе, став тогда самым молодым иностранцем в истории клуба, а с 2016 по 2017 год он играл в АПЛ за «Мидлсбро».

Александр Зинченко («Манчестер Сити») — 1,35 миллиона.

Защитник сборной Украины совершил сумасшедший взлет в карьере, перейдя из российской «Уфы» в «Манчестер Сити» из английской премьер-лиги. По данным Sportaс, в год он зарабатывает сумму около 1,04 миллиона фунтов в год (1,35 миллиона долларов).

Следующая группа игроков чья зарплата по данным издания Gazzetta dello Sport попадает в означенный диапазон 1,5 миллиона долларов, плюс-минус несколько сотен тысяч, выступают в Серии A.

Джанлуиджи Буффон («Ювентус») — свыше 1,7 миллиона.

Прославленный вратарь «Ювентуса» в 42 года после возвращения из ПСЖ, будучи сменщиком Войцеха Щенсны, провел чемпионский сезон в «Ювентусе». Буффон стал первым игроком в Серии А, которому десять раз удалось стать чемпионом Италии.

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии продлил контракт с «Ювентусом» до середины 2021 года. Его годовая зарплата составляет чуть более 1,7 миллиона долларов.

Кевин Принс Боатенг («Фиорентина») — 1,5 миллиона.

Экс-игрок сборной Ганы подписал контракт с «Фиорентиной» с зарплатой 1,5 миллиона долларов в год. С начала 2020 года 33-летний Боатенг на правах аренды выступал за турецкий «Бешикташ».

В карьере форварда также были немецкие «Герта», «Боруссия», «Шальке» и «Айтрахт», английские «Тоттенхэм» и «Портсмут», итальянские «Дженоа», «Милан» и «Сасуолло», испанские «Лас-Пальмас» и «Барселона».

Джованни Ди Лоренцо («Наполи») — около 1,5 миллиона.

26-летний защитник выступает за «Наполи» с лета 2019 года. Он помог клубу завоевать Кубок Италии. В минувшем сезоне Ди Лоренцо провел 33 матча в Серии А и забил три гола — это один из лучших результатов среди защитников команды. Зарплата игрока сборной Италии составляет около 1,5 миллиона долларов.

Марио Пашалич («Аталанта») — 1,5 миллиона.

Хорватский футболист, права на которого принадлежали «Челси», будучи в аренде, пробовал свои силы в «Эльче», «Монако», «Милане» и «Спартаке». С 2018 года 25-летний футболист выступал в итальянской «Аталанте». В конце июня клуб из Бергамо выкупил трансфер хорвата у англичан.

В минувшем сезоне Пашалич провел 35 матчей в Серии А и отметился девятью голами. Зарплата футболиста сборной Хорватии составляет 1,5 миллиона долларов.

Джампаоло Паццини («Верона») — 1,5 миллиона.

36-летний бывший форвард сборной Италии Джампаоло Паццини, защищающий ныне цвета «Вероны», ранее выступал за «Аталанту», «Фиорентину», «Сампдорию», «Интер» и «Милан». За пределами Италии он играл в 2018 году в испанском «Леванте».

В его клубной карьере свыше 500 матчей в различных турнирах и почти 200 голов. В составе сборной Италии Паццини провел 25 матчей и отличился четыре раза. Сейчас его годовой заработок равен 1,5 миллионам долларов.

Петр Зелиньски («Наполи») — около 1,3 миллиона.

Польский полузащитник в минувшем сезоне был практически незаменимым игроком в составе «Наполи». На его счету 37 из 38 матчей и два гола в Серии А.

Всего на счету 26-летнего поляка 191 матч за «Наполи» и 22 забитых мяча. За сборную Польши он провел более полусотни встреч, отличившись шесть раз. В игре против Казахстана (3:0) осенью 2017 года на его счету ассист.

Перед подписанием нового контракт с «Аль-Айном» Исламхан провел семь дней в карантине в ОАЭ. Он дважды сдал тест на коронавирус и прошел полный медицинский осмотр.

В клуб из ОАЭ он перешел 31 января и в десяти матчах забил один гол и отдал три ассиста — в марте все турниры были приостановлены, а потом досрочно завершены из-за пандемии.