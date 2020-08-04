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4 августа, источник: Чемпионат.com

Ферран Торрес — отличный трансфер для Гвардиолы. Он очень недооценён

Говорят, что это замена Зане, но всё немного сложнее.

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Источник: AP 2020

Лерой Зане мог перейти в «Баварию» ещё летом 2019-го назад, но перешёл только через год. Этот год «Сити» провёл без него: из-за травмы Зане пропустил весь сезон. Нельзя сказать, что его сильно не хватило: команда забила 102 гола в АПЛ. Это лучший результат в чемпионате, да и вообще в Европе, больше никто не забил столько. Но сейчас уходит ещё и Давид Сильва. И хотя вместо него тренер активно наигрывает молодого Фила Фодена, ещё один игрок для глубины состава может понадобиться.

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Манчестер Сити (Манчестер)

Через месяц после ухода Зане «Сити» договорился с Ферраном Торресом. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что контракт уже подписан. Официального заявления пока не было, но о переговорах известно давно, а препятствий на пути трансфера нет. У Торреса остался год по контракту, новый он не подписывает. У «Валенсии» нет никаких рычагов влияния на ситуацию. «Сити» предлагает меньше рыночной стоимости, но это лучше, чем потерять игрока бесплатно через год.

Валенсия (Валенсия)

Видимо, трансфер обойдётся «Сити» в сумму от 27 млн евро фиксированных выплат до 40 млн со всеми бонусами. В любом случае немного за атакующего игрока по меркам последних лет. И не дороже, чем «Бавария» заплатила за Зане.

Одна из главных особенностей Торреса — его нехайповость. Трудно понять, почему он на слуху меньше, чем Винисиус, или тот же Фоден. По таланту он, наряду с Фати и Ойарсабалем, в числе главных надежд Испании. И есть причины ожидать, что раскроется под руководством Гвардиолы.

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Торрес — замена Зане? Не совсем

В СМИ его принято называть заменой Зане. Это верно в том смысле, что Торрес даст глубину состава, которая теряется с уходом немца. Но только не в плане позиции.

Торрес не может считаться прямой заменой Зане хотя бы потому, что он — правый вингер и правша, а немец — левый вингер и левша. Зане был игроком, который создаёт ширину атаки, и для которого партнёры создавали ситуации один в один на пространстве, чтобы он мог обвести соперника и на скорости войти в штрафную и сделать нацеленный прострел. Торрес может давать атаке ширину, но только на противоположном фланге. Либо, если будет выходить слева, то в роли инвертированного вингера: чтобы открываться в полуфланге и выходить на ударную позицию. Такой опыт у него уже есть: в «Валенсии» он пару раз играл слева, и даже забил и делал результативные передачи.

В 20 лет можно поменять позицию, но с правой рабочей ногой ему объективно нет смысла открываться на бровке на левом краю. А в роли инвертированного вингера у Гвардиолы слева уже играет Стерлинг. Поэтому есть вероятность чаще видеть его на правом фланге.
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Как играет и почему подходит Гвардиоле

Одно из важнейших качеств, необходимых, чтобы играть у Гвардиолы, у Феррана уже есть. Он устойчив к прессингу. Речь не о дриблинге (хотя с ним тоже порядок), а именно о контроле мяча. Торрес легко меняет траекторию движения и устойчив к игре в корпус (правда, по меркам чемпионата Испании).

У него есть ещё одно качество, нетипичное для игрока «Валенсии», но ценное для «Сити»: он не любит поднимать мяч в воздух. Играя в контратакующей команде на краю атаки, логично делать множество навесов, в том числе, неподготовленных, но Торресу это несвойственно. Он много смотрит по сторонам, хорошо читает игру и старается делать нацеленные прострелы. Кстати, навесы у него довольно средние.

Другой характерный приём: пауза перед подачей и пас низом чуть назад в ближайший полуфланг или в центр во второй темп атаки. Учитывая зону подключений де Брёйне, это выглядит многообещающе. Ферран здорово создаёт ширину, а де Брёйне лучше всех умеет пользоваться такими зонами.

Обычно Ферран остаётся на бровке до заключительной фазы атаки, и только потом смещается в штрафную. Тут «Сити» может пригодиться другое его умение, нетипичное для вингера — хорошая игра головой. Конечно, таргетмен Гвардиоле не нужен, но Торрес может замыкать навесы Менди на дальнюю штангу, когда будет играть справа, и радиоуправляемые подачи де Брёйне (тоже на дальнюю штангу), если будет выходить слева.

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В чём нужно прибавить

Ферран — отличный вариант для глубины обоймы и может вырасти в большого игрока, но у него есть несколько заметных недостатков. Самый важный — он выключается. Не только из оборонительных действий, но и из атаки, особенно после удачного действия. Нехватка концентрации пока выглядит главным препятствием на пути его развития. Особенно в «Сити», где матчи часто похожи на игру в квадрат, где нужно постоянно быть вовлечённым в игру, не выпадая ни на секунду. Пока он выпадает — сможет быть только игроком ротации.

Другая особенность, возможно, вызвана стилем игры «Валенсии», но тоже потребует адаптации. Ферран недостаточно участвует в игре с мячом. 28 пасов за 90 минут — очень много для крайнего полузащитника в «Валенсии», но в «Сити» вовлеченность будет ещё выше. В принципе, можно было бы списать на другой стиль и ограничиться этим, но есть и связь с концентрацией: нужно постоянно быть в игре.

С учётом цены, достоинств и недостатков игрока, это выглядит как отличный трансфер для «Манчестер Сити». У Торреса есть подходящий набор качеств, чтобы сильно прибавить у Гвардиолы. И он очень недорого стоит.

То есть даже в негативном сценарии (если по каким-то причинам не заиграет) это ликвидный актив, расходы на который можно отбить. Но, конечно, цель клуба не в этом. А в том, чтобы Гвардиола превратил ещё одного одарённого футболиста в звезду.

Кирилл Хаит

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