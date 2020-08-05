Текущие события
Футбол. Кубок России
16:30
Анжи
Махачкала
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак Нч
Ессентуки
Футбол. Кубок России
19:00
Форте
Кубань Холдинг
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:55
Шахтер Д
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
23Фарфан спас «Локо» от поражения
09:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эспаньол» объявил о назначении Висенте Морено на пост главного тренера

«Эспаньол» объявил о назначении Висенте Морено на пост главного тренера.

Наверх
Источник: Reuters

Как сообщается на официальном сайте, контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2023 года. Морено будет представлен команде сегодня, 5 августа.

Последним клубом Морено была «Мальорка». Под его руководством команда финишировала на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании и вылетела в Сегунду.

«Эспаньол» в свою очередь завершил сезон в Примере на последнем месте, набрав 25 очков после 38 туров и в следующем сезоне также выступит в Сегунде.

«Эспаньол» начинал сезон под руководством Абелардо Фернандеса, который покинул свой пост в июне. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Франсиско Руфете.

 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Федерация хочет запретить Косторной выступать за школу Плющенко
Конор закончил с ММА, оскорбил Хабиба и намекнул на бой с Пакьяо
Матчами 1/8 финала Лиги Европы возобновятся футбольные еврокубки
Бобровский крутился как белка в колесе. Но «Флорида» безнадежна
Перешедший в «Зенит» чемпион АПЛ рассказал о встрече с Путиным
Ферран Торрес — отличный трансфер для Гвардиолы. Он недооценен
Назван лучший игрок сезона-2019/2020 в Серии А
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь