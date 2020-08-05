«Эспаньол» объявил о назначении Висенте Морено на пост главного тренера.

Источник: Reuters

Как сообщается на официальном сайте, контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2023 года. Морено будет представлен команде сегодня, 5 августа.

Последним клубом Морено была «Мальорка». Под его руководством команда финишировала на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании и вылетела в Сегунду.

«Эспаньол» в свою очередь завершил сезон в Примере на последнем месте, набрав 25 очков после 38 туров и в следующем сезоне также выступит в Сегунде.