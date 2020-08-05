«Страсбург» объявил о четырёх новых случаях заражения коронавирусом

Как сообщается на официальном сайте клуба, новое тестирование было решено провести после того, как 29 июля в клубе пять человек из команды прошли положительные тесты на COVID-19.

Таким образом, на карантине в настоящее время находится девять человек из клуба. В связи с этим «Страсбург» принял решение отметить товарищеский матч с «Реймсом», который был запланирован на 8 августа.

«Эти тесты, к сожалению, подтверждают то, чего мы боялись, но мы работаем в тесном сотрудничестве и в полной прозрачности с Региональным агентством здравоохранения. Клуб проводит специальный профилактический протокол здоровья, и мы применяем все инструкции, рекомендованные властями. Для того чтобы гарантировать здоровье всех, было решено отменить товарищеский матч с “Реймсом”, запланированный на 8 августа», — говорится в заявлении на официальном сайте «Страсбурга».