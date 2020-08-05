Новичок КПЛ объявил о подписании трех футболистов
Актауский «Каспий» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с тремя футболистами.
Актауский «Каспий» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с тремя футболистами.
Так, одним из новичков клуба стал полузащитник Арман Нусип. В первенстве Казахстана начал выступать в 2011 за ФК «Цесна» (Алматы). Начиная с 2012 года на протяжении нескольких сезонов играл в дублирующем составе ФК «Кайрат». Имел игровой опыт в «Кайсаре» и «Алтае». В сезонах 2019−2020 выступал за павлодарский «Иртыш».
Также состав команды пополнил павлодарский защитник Рафхат Аслан, являющийся выпускником бразильской академии футбола «Оле Бразил». Имеет большой опыт выступления за юношеские сборные Казахстана U-19, U-21 на молодежных чемпионатах Европы 2015 и 2017 годов. С 2014 года на постоянной основе выступает за клубы казахстанской
Соглашение с «Каспием» заключил и воспитанник клуба Максат Тайкенов. Отучившись в футбольной академии «Оле Бразил», игрок начал спортивную карьеру в ФК «Байтерек» (Астана). С 2017 года Тайкенов защищал цвета родного клуба «Каспий», в составе которого стал серебряным призером первой лиги сезона 2019 года.
После трех туров «Каспий» занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице КПЛ, не набрав очков. Возобновление чемпионата ожидается в середине августа.