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11:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артета купил собаку за 20 тысяч фунтов. Он опасается потенциальных злоумышленников

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета купил голландскую овчарку, чтобы защитить свой дом в Лондоне от потенциальных злоумышленников.

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Источник: Спорт-Экспресс

Это покукпка обошлась испанцу в 20 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

Артета последовал примеру других звезд АПЛ, которые в этом году также обзавелись специально обученными питомцами, чтобы обезопасить свои дома от возможного взлома. Ранее сторожевые собаки появились у Маркуса Рэшфорда, Поля Погба и Джека Грилиша.

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