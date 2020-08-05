Артета купил собаку за 20 тысяч фунтов. Он опасается потенциальных злоумышленников

Артета последовал примеру других звезд АПЛ, которые в этом году также обзавелись специально обученными питомцами, чтобы обезопасить свои дома от возможного взлома. Ранее сторожевые собаки появились у Маркуса Рэшфорда, Поля Погба и Джека Грилиша.