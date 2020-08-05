Лионель Месси: «Касильяс давно обеспечил себе статус легенды»

— Икер решил объявить о завершении карьеры сейчас, но он уже очень давно обеспечил себе статус легенды, — цитирует AS Месси. — Не только потому, что он был одним из лучших в чемпионате Испании, но и потому, что он также смог многого добиться на международном уровне. Икер, ты — великолепный голкипер, мне было трудно играть против тебя, но, оглядываясь назад, могу сказать, что у нас было особое, красивое противостояние, которое заставляло нас прыгнуть выше наших возможностей в каждом очном матче.