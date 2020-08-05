Болельщики «Ньюкасла» потребовали от АПЛ назвать причины провала сделки по продаже клуба
ТАСС, 5 августа. Более 73 тыс. болельщиков клуба «Ньюкасл» потребовали от руководства Английской
ТАСС, 5 августа. Более 73 тыс. болельщиков клуба «Ньюкасл» потребовали от руководства Английской
Фанаты подписали
Однако в конце июля этот проект, который бы сделал «Ньюкасл» одним из самых богатых футбольных коллективов мира, рухнул
По версии британских СМИ, к провалу сделки причастны по меньшей мере два клуба — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Сделке могла помешать также передача катарским медиахолдингом beIN Media Group руководству АПЛ документов, доказывающих связь между правительством Саудовской Аравии и
Разочарование таким поворотом дел выразили не только фанаты «Ньюкасла», заявившие об ответственности АПЛ, но и Стейвли и братья Рубен, которые призвали в возобновлению переговоров саудовцев с английским клубом. «Мы приветствуем любое возобновление переговоров с [руководством]
К усилиям по возрождению интереса инвесторов из Саудовской Аравии к приобретению команды присоединились и власти