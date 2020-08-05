Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак Нч
Ессентуки
Футбол. Кубок России
19:00
Форте
Кубань Холдинг
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:55
Шахтер Д
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Хетафе
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
Все события
Фоторепортажи
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
15:09 (мск), источник: ТАСС

Болельщики «Ньюкасла» потребовали от АПЛ назвать причины провала сделки по продаже клуба

ТАСС, 5 августа. Более 73 тыс. болельщиков клуба «Ньюкасл» потребовали от руководства Английской премьер-лиги (АПЛ) назвать причины провала сделки по продаже команды консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Об этом сообщает в среду газета The Guardian.

Наверх
Источник: AP 2020

Фанаты подписали онлайн-петицию с призывом провести независимое расследование действий АПЛ в связи с попыткой приобретения клуба консорциумом с участием британской предпринимательницы Аманды Стейвли и крупных владельцев недвижимости миллиардеров братьев Рубен. Финансовые доли партнеров фонда составляли по 10% стоимости сделки, оцениваемой более чем в £300 млн ($379 млн).

Однако в конце июля этот проект, который бы сделал «Ньюкасл» одним из самых богатых футбольных коллективов мира, рухнул из-за отказа саудовских инвесторов. Согласно их заявлению, они прекращают попытки приобрести клуб с давней историей из-за проволочек, «непредвиденно затянувшегося процесса действия коммерческого соглашения», отсутствия поддержки инвестиционного проекта.

По версии британских СМИ, к провалу сделки причастны по меньшей мере два клуба — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Сделке могла помешать также передача катарским медиахолдингом beIN Media Group руководству АПЛ документов, доказывающих связь между правительством Саудовской Аравии и телевизионно-стриминговым ресурсом BeoutQ, который незаконно транслирует ведущие спортивные турниры, включая матчи чемпионата Англии.

Разочарование таким поворотом дел выразили не только фанаты «Ньюкасла», заявившие об ответственности АПЛ, но и Стейвли и братья Рубен, которые призвали в возобновлению переговоров саудовцев с английским клубом. «Мы приветствуем любое возобновление переговоров с [руководством] премьер-лиги на пути продвижения к сделке», — заявил их представитель Мартин Круддас.

К усилиям по возрождению интереса инвесторов из Саудовской Аравии к приобретению команды присоединились и власти Ньюкасл-апон-Тайн. Глава городского совета Пэт Ричи проинформировала о том, что направила исполнительному директору Английской премьер-лиги Ричарду Мастерсу письмо с призывом к компромиссу относительно сделки, которая в случае ее реализации «преобразит целый регион». По свидетельству лиц причастных к проекту, фонд намеревался инвестировать «сотни миллионов фунтов» в подъем экономики северо-восточной Англии.

 Уайт: Сен-Пьер может стать последним соперником Нурмагомедова в карьере
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Кубковая революция в России. Будет максимально непривычно
Драма русской суперзвезды НХЛ. Панарин первым едет в отпуск
Матчами 1/8 финала Лиги Европы возобновятся футбольные еврокубки
Главу РУСАДА захотели уволить
«Спартак» сделал предложение чемпиону Европы по футболу
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Стало известно, сколько Юран получил за расставание с «Химками»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь