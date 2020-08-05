Болельщики «Ньюкасла» потребовали от АПЛ назвать причины провала сделки по продаже клуба

Источник: AP 2020

Фанаты подписали онлайн-петицию с призывом провести независимое расследование действий АПЛ в связи с попыткой приобретения клуба консорциумом с участием британской предпринимательницы Аманды Стейвли и крупных владельцев недвижимости миллиардеров братьев Рубен. Финансовые доли партнеров фонда составляли по 10% стоимости сделки, оцениваемой более чем в £300 млн ($379 млн).

Однако в конце июля этот проект, который бы сделал «Ньюкасл» одним из самых богатых футбольных коллективов мира, рухнул из-за отказа саудовских инвесторов. Согласно их заявлению, они прекращают попытки приобрести клуб с давней историей из-за проволочек, «непредвиденно затянувшегося процесса действия коммерческого соглашения», отсутствия поддержки инвестиционного проекта.

По версии британских СМИ, к провалу сделки причастны по меньшей мере два клуба — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Сделке могла помешать также передача катарским медиахолдингом beIN Media Group руководству АПЛ документов, доказывающих связь между правительством Саудовской Аравии и телевизионно-стриминговым ресурсом BeoutQ, который незаконно транслирует ведущие спортивные турниры, включая матчи чемпионата Англии.

Разочарование таким поворотом дел выразили не только фанаты «Ньюкасла», заявившие об ответственности АПЛ, но и Стейвли и братья Рубен, которые призвали в возобновлению переговоров саудовцев с английским клубом. «Мы приветствуем любое возобновление переговоров с [руководством] премьер-лиги на пути продвижения к сделке», — заявил их представитель Мартин Круддас.