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15:52 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил о подписании аргентинского футболиста

Петропавловский «Кызыл-Жар СК» подписал контракт с 30-летним аргентинским полузащитником Пабло Подио, сообщает пресс-служба клуба.

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Футболист начинал свою профессиональную карьеру у себя на родине в спортивном клубе «Плайоса». В 2008 году перебрался в Европу, играл за словацкий футбольный клуб «Шпорт». Благодаря успешному выступлению в 2017 году получил приглашение в чешский футбольный клуб «Фастав», в составе которого принял участие в матчах квалификационного раунда Лиги Европы. Также в 2018 году защищал цвета азербайджанской команды «Кешля». Ранее в КПЛ играл за «Иртыш».

Напомним, что у Подио есть паспорта Аргентины, Италии и Словакии. В КПЛ-2020 он был заявлен как итальянец.

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