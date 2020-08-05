Клуб КПЛ объявил о подписании аргентинского футболиста
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» подписал контракт с 30-летним аргентинским полузащитником Пабло Подио, сообщает
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» подписал контракт с 30-летним аргентинским полузащитником Пабло Подио, сообщает
Футболист начинал свою профессиональную карьеру у себя на родине в спортивном клубе «Плайоса». В 2008 году перебрался в Европу, играл за словацкий футбольный клуб «Шпорт». Благодаря успешному выступлению в 2017 году получил приглашение в чешский футбольный клуб «Фастав», в составе которого принял участие в матчах квалификационного раунда Лиги Европы. Также в 2018 году защищал цвета азербайджанской команды «Кешля». Ранее в КПЛ играл за «Иртыш».
Напомним, что у Подио есть паспорта Аргентины, Италии и Словакии. В КПЛ-2020 он был заявлен как итальянец.