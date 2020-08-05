Антон Митрюшкин может продолжить карьеру в чемпионате Франции

Источник: AP 2020

В июне Митрюшкин расторг контракт со швейцарским «Сьоном», за который выступал с 2016 года.

В источнике сообщается, что Митрюшкин ведет переговоры с «Монпелье». Французский клуб намерен приобрести голкипера, который сможет составить конкуренцию 22-летнему Димитри Берто и не будет слишком дорогим.

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Митрюшкин находился на просмотре во французском «Монако» в июле и сыграл один товарищеский матч за монегасков, но в итоге покинул расположение команды, не подписав с клубом контракт.