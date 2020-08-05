Антон Митрюшкин может продолжить карьеру в чемпионате Франции
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российский голкипер Антон Митрюшкин может перейти во французский клуб «Монпелье», сообщает Transfermarkt.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российский голкипер Антон Митрюшкин может перейти во французский клуб «Монпелье», сообщает Transfermarkt.
В июне Митрюшкин расторг контракт со швейцарским «Сьоном», за который выступал с 2016 года.
В источнике сообщается, что Митрюшкин ведет переговоры с «Монпелье». Французский клуб намерен приобрести голкипера, который сможет составить конкуренцию 22-летнему Димитри Берто и не будет слишком дорогим.
Митрюшкин находился на просмотре во французском «Монако» в июле и сыграл один товарищеский матч за монегасков, но в итоге покинул расположение команды, не подписав с клубом контракт.
В минувшем сезоне российский вратарь провел восемь матчей в чемпионате Швейцарии, в которых пропустил 18 голов. Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака», за который он провел четыре игры на взрослом уровне.