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18:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» планирует сократить 55 сотрудников из-за коронавируса

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» планирует сократить штат на 55 человек из-за потери доходов, вызванной пандемией коронавируса, сообщается на сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

«В последние годы мы последовательно инвестировали в дополнительный персонал, чтобы двигать клуб вперед, но с учетом ожидаемого сокращения доходов теперь стало ясно, что мы должны еще больше снизить наши издержки, чтобы обеспечить устойчивую деятельность и иметь возможность продолжать инвестировать в команду», — говорится в сообщении на сайте «Арсенала».

Арсенал (Лондон)

«Нашей целью было защитить рабочие места и базовую заработную плату наших сотрудников как можно дольше. К сожалению, сейчас мы подошли к тому моменту, когда предлагаем сократить штат на 55 человек. Мы рассмотрели все аспекты, проанализировали наши расходы, прежде чем достичь этой точки. Сейчас мы начинаем консультации по этим предложениям, которые продлятся 30 дней», — добавляется в сообщении.

«Арсенал» в сезоне-2019/20 занял восьмое место в чемпионате Англии и выиграл Кубок Англии.

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