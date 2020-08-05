«Арсенал» планирует сократить 55 сотрудников из-за коронавируса

«В последние годы мы последовательно инвестировали в дополнительный персонал, чтобы двигать клуб вперед, но с учетом ожидаемого сокращения доходов теперь стало ясно, что мы должны еще больше снизить наши издержки, чтобы обеспечить устойчивую деятельность и иметь возможность продолжать инвестировать в команду», — говорится в сообщении на сайте «Арсенала».

«Нашей целью было защитить рабочие места и базовую заработную плату наших сотрудников как можно дольше. К сожалению, сейчас мы подошли к тому моменту, когда предлагаем сократить штат на 55 человек. Мы рассмотрели все аспекты, проанализировали наши расходы, прежде чем достичь этой точки. Сейчас мы начинаем консультации по этим предложениям, которые продлятся 30 дней», — добавляется в сообщении.