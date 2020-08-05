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22:34 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Минска» и «Динамо-БГУФК» вышли в финал Кубка Беларуси

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки столичного «Динамо-БГУФК» и «Минска» стали финалистками розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в ответном полуфинальном матче динамовская команда разгромила на своем поле спортсменок «Бобруйчанки» со счетом 7:2. В первой встрече в Бобруйске лидеры национального первенства также были сильнее — 5:1.

Во втором сегодняшнем поединке действующие чемпионки и обладательницы Кубка страны футболистки «Минска» играли в гостях у гродненского «Немана» и выиграли с результатом 1:0. На своем поле столичная команда также победила с минимальным перевесом — 1:0.

Футболистки «Бобруйчанки» десять раз становились обладательницами Кубка Беларуси, у ФК «Минск» восемь трофеев, могилевская «Надежда» четырежды побеждала в кубковом турнире, по три раза Кубком владели спортсменки «Зоркi-БДУ» и витебского «Университета».

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