Футболистки «Минска» и «Динамо-БГУФК» вышли в финал Кубка Беларуси
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки столичного «Динамо-БГУФК» и «Минска» стали финалистками розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки столичного «Динамо-БГУФК» и «Минска» стали финалистками розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в ответном полуфинальном матче динамовская команда разгромила на своем поле спортсменок «Бобруйчанки» со счетом 7:2. В первой встрече в Бобруйске лидеры национального первенства также были сильнее — 5:1.
Во втором сегодняшнем поединке действующие чемпионки и обладательницы Кубка страны футболистки «Минска» играли в гостях у гродненского «Немана» и выиграли с результатом 1:0. На своем поле столичная команда также победила с минимальным перевесом — 1:0.
Футболистки «Бобруйчанки» десять раз становились обладательницами Кубка Беларуси, у ФК «Минск» восемь трофеев, могилевская «Надежда» четырежды побеждала в кубковом турнире, по три раза Кубком владели спортсменки «Зоркi-БДУ» и витебского «Университета».