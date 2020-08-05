Футболистки «Минска» и «Динамо-БГУФК» вышли в финал Кубка Беларуси

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Сегодня в ответном полуфинальном матче динамовская команда разгромила на своем поле спортсменок «Бобруйчанки» со счетом 7:2. В первой встрече в Бобруйске лидеры национального первенства также были сильнее — 5:1.

Во втором сегодняшнем поединке действующие чемпионки и обладательницы Кубка страны футболистки «Минска» играли в гостях у гродненского «Немана» и выиграли с результатом 1:0. На своем поле столичная команда также победила с минимальным перевесом — 1:0.