«Маттерсбург» снимется с чемпионата Австрии. Клуб будет расформирован
Австрийский клуб «Маттерсбург» подаст заявление о банкротстве и добровольно откажется от лицензии на участие в высшем дивизионе чемпионата Австрии.
Австрийский клуб «Маттерсбург» подаст заявление о банкротстве и добровольно откажется от лицензии на участие в высшем дивизионе чемпионата Австрии.
Такое решение принято
Председатель правления банка и многолетний президент клуба Мартин Пухер находится под следствием по подозрению в финансовых махинациях.
Собрание членов руководства «Маттерсбурга» при этом выступило с предложением создать новую команду, чтобы сохранить хотя бы молодежную футбольную школу. Игроки основного состава покинут клуб.
«Маттерсбург» был основан в 1922 год. В высшем дивизионе чемпионата Австрии клуб дебютировал в сезоне-2003/04. Высшим достижением являются бронзовые медали сезона-2006/07.