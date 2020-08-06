Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Байер
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Севилья
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
5.08
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
21
Футбол. Еврокубки
5.08
Интер
Хетафе
20
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
11:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Маттерсбург» снимется с чемпионата Австрии. Клуб будет расформирован

Австрийский клуб «Маттерсбург» подаст заявление о банкротстве и добровольно откажется от лицензии на участие в высшем дивизионе чемпионата Австрии.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Такое решение принято из-за неплатежеспособности в результате закрытия основного спонсора команды Commerzialbank Mattersburg im Burgenland AG, сообщает сайт клуба.

Председатель правления банка и многолетний президент клуба Мартин Пухер находится под следствием по подозрению в финансовых махинациях.

Собрание членов руководства «Маттерсбурга» при этом выступило с предложением создать новую команду, чтобы сохранить хотя бы молодежную футбольную школу. Игроки основного состава покинут клуб.

«Маттерсбург» был основан в 1922 год. В высшем дивизионе чемпионата Австрии клуб дебютировал в сезоне-2003/04. Высшим достижением являются бронзовые медали сезона-2006/07.

 Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
В российском футболе новые правила. Что теперь считается игрой рукой
«Интер» и «Манчестер Юнайтед» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Грандиозный провал русской звезды. Малкин снова проиграл
Трагедия, которую скрывали в СССР. Как погибли 13 хоккеистов
Кучеров и Василевский продолжают обыгрывать топ-клубы НХЛ
Медведева резко отреагировала на слухи о переходе к Плющенко
«Олег, выходи на лед!»: детскому тренеру нужна ваша помощь
Карпин хотел уйти из футбола и уехать из России из-за «Ростова»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь