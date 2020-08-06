«Маттерсбург» снимется с чемпионата Австрии. Клуб будет расформирован

Источник: Спорт-Экспресс

Такое решение принято из-за неплатежеспособности в результате закрытия основного спонсора команды Commerzialbank Mattersburg im Burgenland AG, сообщает сайт клуба.

Председатель правления банка и многолетний президент клуба Мартин Пухер находится под следствием по подозрению в финансовых махинациях.

Собрание членов руководства «Маттерсбурга» при этом выступило с предложением создать новую команду, чтобы сохранить хотя бы молодежную футбольную школу. Игроки основного состава покинут клуб.