The Times: Бэйл уверен, что больше не сыграет за «Реал» при Зидане

При этом форвард не намерен искать другую команду, поскольку никто не сможет повторить ту зарплату, которую он получает в «Реале».

Ранее мадридский клуб опубликовал заявку на игру Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», и Бэйл не включен в нее. При этом он не травмирован и тренировался с командой.