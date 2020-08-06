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11:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

The Times: Бэйл уверен, что больше не сыграет за «Реал» при Зидане

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл уверен, что больше не сыграет за клуб при нынешнем главном тренере Зинедине Зидане, утверждает The Times.

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Источник: Спорт-Экспресс

При этом форвард не намерен искать другую команду, поскольку никто не сможет повторить ту зарплату, которую он получает в «Реале».

Ранее мадридский клуб опубликовал заявку на игру Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», и Бэйл не включен в нее. При этом он не травмирован и тренировался с командой.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. В первой игре «Сити» победил 2:1.

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