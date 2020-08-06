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11:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рома» перешла во владение американской компании

Компания Friedkin Group станет новым владельцем «Ромы», сообщает официальный сайт римского клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Представители американской компании договорились с владельцем клуба Джеймсом Палоттой о приобретении и уже подписали предварительное соглашение. Ожидается, что сделка будет официально завершена до 31 августа.

По информации итальянских СМИ, сумма сделки должна составить около 600 миллионов евро.

Бизнесмен Дэн Фридкин несколько месяцев вел переговоры о покупке римского клуба, однако сделку пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

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