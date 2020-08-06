«Кайрат» отправил Сейдахмета в аренду

«Футболист сам изъявил желание уйти в аренду, с целью получения большей игровой практики. Клуб пошел навстречу игроку. ⠀ Большая семья «Кайрата» желает Еркебулану плодотворной работы и результативной игры в составе «Жетысу», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, в «Кайрат» Сейдахмет перешел в июне 2019 года, подписав контракт на три года с возможностью продления еще на два сезона. В минувшем сезоне он провел за алматинцев 12 матчей в КПЛ, забил гол и сделал два ассиста.