АПЛ отказалась от правила пяти замен в сезоне-2020/21

Такое решение было принято на собрании клубов в четверг. В сезоне-2020/21 премьер-лига вернется к трем заменам.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в мае одобрил предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса. Позднее совет директоров IFAB продлил действие данного правила на весь сезон-2020/21. Решение о введении правила пять замен остается на усмотрение каждого организатора соревнований.