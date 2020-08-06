Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Байер
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Севилья
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
5.08
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
21
Футбол. Еврокубки
5.08
Интер
Хетафе
20
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

АПЛ отказалась от правила пяти замен в сезоне-2020/21

Клубы английской футбольной премьер-лиги проголосовали против сохранения правила пяти замен для одной команды в одном матче в следующем сезоне, сообщает Би-би-си.

Наверх
Источник: AP 2020

Такое решение было принято на собрании клубов в четверг. В сезоне-2020/21 премьер-лига вернется к трем заменам.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в мае одобрил предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса. Позднее совет директоров IFAB продлил действие данного правила на весь сезон-2020/21. Решение о введении правила пять замен остается на усмотрение каждого организатора соревнований.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Красота российской гимнастки сбивает с ног: не устоял даже Макгрегор
В «Зените» отреагировали на информацию о вспышке коронавируса
Tuttosport: Переговоры между «Миланом» и «Локо» застопорились
Трагедия, которую скрывали в СССР. Как погибли 13 хоккеистов
СМИ: Турецкий клуб хочет арендовать Смолова
Медведева резко отреагировала на слухи о переходе к Плющенко
«Олег, выходи на лед!»: детскому тренеру нужна ваша помощь
Карпин хотел уйти из футбола и уехать из России из-за «Ростова»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь