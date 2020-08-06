АПЛ отказалась от правила пяти замен в сезоне-2020/21
Клубы английской футбольной
Клубы английской футбольной
Такое решение было принято на собрании клубов в четверг. В сезоне-2020/21
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в мае одобрил предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса. Позднее совет директоров IFAB продлил действие данного правила на весь сезон-2020/21. Решение о введении правила пять замен остается на усмотрение каждого организатора соревнований.