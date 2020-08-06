Еркебулан Сейдахмет представлен в новом клубе

Форвард будет выступать за семиреченцев на правах аренды до конца сезона. Ранее «Кайрат» сообщил, что Сейдахмет попросил клуб отпустить его для получения игровой практики.

19-летний Сейдахмет в текущем сезоне не выходил на поле. Он перешел в «Кайрат» летом 2019 года — алматинцы купили его за 300 тысяч у российской «Уфы». Также в карьере форварда были болгарский «Левски» и «Тараз».