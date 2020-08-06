Грозная сила. Как «Тобол» усилил атаку в летнее окно и стал претендентом на чемпионство
Костанайский «Тобол», подписавший накануне французского вингера Жереми Манзорро, продолжает обозначать себя в качестве претендента на самые высокие места в
Костанайский «Тобол», подписавший накануне французского вингера Жереми Манзорро, продолжает обозначать себя в качестве претендента на самые высокие места в
«Тобол» один из самых активных в летний трансферный период. Причем, костанайцы не делают массовых подписаний футболистов для количества, а предпочитают действовать точечно.
В атаке клуб «Тобол» произвел закономерные рокировки, пригласив на место вернувшегося в бельгийский «Зюлте Варегем» грузина Луки Зарандии, который был в аренде, Манзорро и
В стартовавшем сезоне француз уже будучи игроком карагандинского «Шахтера» отметился одним голом в трех матчах, став одним из трех игроков, отличившихся на старте КПЛ.
Кстати еще один бомбардир «Шахтера» в этом сезоне Бауыржан Турысбек тоже может вернуться в Костанай, где он выступал в 2018 и 2019 году. Хотя «Тобол» опроверг ее достоверность.
Что касается Фонсеки, то португалец если не считать аннулированные результаты павлодарцев снявшихся с КПЛ
Кроме того, вполне вероятно, что в костанайском клубе дождутся атакующего полузащитника из Хорватии Ивана Пешича. Он выступал в Казахстане за «Шахтер» и «Кайсар».
Теперь, даже если Турысбек и Пешич не станут игроками «Тобола», в Костанае накапливается приличный атакующий потенциал и глубина состава. У форвардов Романа Муртазаева, Сенина Себаи и Оралхана Омиртаева имеется внушительная поддержка в лице перечисленных Фонсеки и Манзорро, а также ориентированных на атаку Руслана Валиуллина, Серикжана Мужикова, и Азата Нургалиева.
В общем и целом, костанайцы представляют собой грозную силу, и в отличие от своих конкурентов «Тобол» не обременен в этом сезоне участием в еврокубках, которые, скорее всего, начнут новый сезон в ЛЧ и ЛЕ, так и не дождавшись рестарта
Напомним, «Тобол» делит третье место с «Астаной», набрав семь очков после трех туров. Костанайцы, наряду со столичным клубом и «Кайсаром», еще не проигрывали в
Добавим, предположительной датой возобновления чемпионата Казахстана называлось 3 августа, но жесткие карантинные меры были продлены до 17 числа. Впервые