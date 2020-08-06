Грозная сила. Как «Тобол» усилил атаку в летнее окно и стал претендентом на чемпионство

«Тобол» один из самых активных в летний трансферный период. Причем, костанайцы не делают массовых подписаний футболистов для количества, а предпочитают действовать точечно.

В атаке клуб «Тобол» произвел закономерные рокировки, пригласив на место вернувшегося в бельгийский «Зюлте Варегем» грузина Луки Зарандии, который был в аренде, Манзорро и экс-игрока «Иртыша» Карлоса Фонсеку. Оба в прошлом сезоне играли в павлодарском клубе и забили на двоих восемь голов в премьер-лиге: два Фонсека и шесть — Манзорро (лучший бомбардир клуба в сезоне).

В стартовавшем сезоне француз уже будучи игроком карагандинского «Шахтера» отметился одним голом в трех матчах, став одним из трех игроков, отличившихся на старте КПЛ.

Кстати еще один бомбардир «Шахтера» в этом сезоне Бауыржан Турысбек тоже может вернуться в Костанай, где он выступал в 2018 и 2019 году. Хотя «Тобол» опроверг ее достоверность.

Что касается Фонсеки, то португалец если не считать аннулированные результаты павлодарцев снявшихся с КПЛ из-за финансовых проблем, был единственным автором гола в «Иртыше» в нынешнем сезоне. Вообще Фонсека с 2015 года выступал в составе пятикратных чемпионов Казахстана, зарекомендовав себя, одним из ключевых игроков клуба.

Кроме того, вполне вероятно, что в костанайском клубе дождутся атакующего полузащитника из Хорватии Ивана Пешича. Он выступал в Казахстане за «Шахтер» и «Кайсар».

Теперь, даже если Турысбек и Пешич не станут игроками «Тобола», в Костанае накапливается приличный атакующий потенциал и глубина состава. У форвардов Романа Муртазаева, Сенина Себаи и Оралхана Омиртаева имеется внушительная поддержка в лице перечисленных Фонсеки и Манзорро, а также ориентированных на атаку Руслана Валиуллина, Серикжана Мужикова, и Азата Нургалиева.

В общем и целом, костанайцы представляют собой грозную силу, и в отличие от своих конкурентов «Тобол» не обременен в этом сезоне участием в еврокубках, которые, скорее всего, начнут новый сезон в ЛЧ и ЛЕ, так и не дождавшись рестарта премьер-лиги.

Напомним, «Тобол» делит третье место с «Астаной», набрав семь очков после трех туров. Костанайцы, наряду со столичным клубом и «Кайсаром», еще не проигрывали в премьер-лиге нынешнего сезона.